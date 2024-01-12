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    Джентльмен с ледорубом вскрыл «немцу» багажник на Бокситогорской. Его застукали за этим делом

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    2 комментария

    Сотрудники вневедомственной охраны задержали молодого человека, который взломал багажник чужого Mercedes-Benz ледорубом. Как рассказали 12 января в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, подозрительного человека с хозяйственным инвентарем приметил местный житель и сообщил в правоохранительные органы.

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    Нарушителя задержали на Бокситогорской улице при попытке скрыться. Пьяный 24-летний ранее судимый гражданин не смог объяснить, что он искал в чужом автомобиле. Молодого человека доставили в отдел, позднее владелец машины написал заявление о повреждении имущества.

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    Комментарии 2

    Гость12 Янв 2024 в 17:20
    Меркадер фамилия?
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