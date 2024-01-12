На Кронверкском водителю мусоровоза прыснули в лицо из-за спора о парковке. Выходные были напряженными

По данным «Фонтанки», происшествие произошло в 7:40 утра 12 января на Кронверкском проспекте, 25. На видео заметно, что водитель мусоровоза озадаченно ходит вокруг творчески припаркованной легковушки в поисках водителя, потому что она мешает ему заехать во двор. Через несколько минут автовладелец появляется. Однако разговор не складывается.



Как сообщили «Фонтанке» в Невском экологическом операторе, сотруднику компании-подрядчика прыснули из баллончика в лицо. Судя по кадрам, после этого водитель мусоровоза попытался снять оппонента на телефон. Тот решительно покинул место битвы. Сотрудник находится на амбулаторном лечении.



В НЭО добавили, что за выходные в Петербурге составлено 260 актов о невозможности проезда во двор или к контейнерной площадке из-за припаркованных машин.



Напомним, вопрос доступа к помойкам поднимается регулярно — с тех пор, как НЭО начал работу в качестве регоператора по обращению с отходами. На первых порах речь шла не только о парковке, но и о том, чтобы открыть ворота во двор, однако затем именно машины, плотно окружившие контейнерную площадку, стали основной проблемой. Выявлением нарушителей занимается созданное в прошлом году ГКУ «Управление по мониторингу», его курирует ГАТИ. Кроме того, разрабатывается проект специальной разметки во дворах, которая будет запрещать парковку у помойки.

