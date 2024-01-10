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    Автомобилистов, перекрывавших на каникулах подъезды к мусорным площадкам в Петербурге, вычислили и накажут

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    В новогодние каникулы в Петербурге участились случаи перекрытия подъездов к площадкам для сбора отходов во дворах: горожане парковали машины так, что мусор было не забрать. Теперь нарушителям придётся платить штрафы, сообщает 10 января пресс-служба ГАТИ.

    Со 2 января дежурные экипажи СПб ГКУ «Управление по мониторингу», подведомственного ГАТИ, начали мониторинг территорий. Сотрудники службы по вывозу отходов «Невского экологического оператора» отправляли в ГАТИ фотографии и адреса мест, где мусоровозу не подъехать к площадке из-за стоящих машин. Управление по мониторингу фиксировало нарушения и передавало информацию в районные администрации — для оперативного решения проблемы.

    «Такая совместная работа позволила обеспечить вывоз мусора и привлечь нарушителей к ответственности», — отмечается в сообщении.

    В общей сложности было зафиксировано 20 нарушений в Калининском, Кировском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. До конца января автовладельцам должны поступить постановления об административных правонарушениях.

    Рядовые петербуржцы тоже не одобряют парковку у контейнерных площадок — стоящую машину могут «украсить» мешками с мусором, это явление нередкое. Иногда жители подходят к «наградам» более оригинально. Например, на Пражской улице припаркованному на мусорной площадке каршерингу на крышу уложили покрышки, на Русановской улице — бетонную полусферу, на улице Кораблестроителей автомобилиста наградили унитазом.

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