Автомобилистов, перекрывавших на каникулах подъезды к мусорным площадкам в Петербурге, вычислили и накажут

В новогодние каникулы в Петербурге участились случаи перекрытия подъездов к площадкам для сбора отходов во дворах: горожане парковали машины так, что мусор было не забрать. Теперь нарушителям придётся платить штрафы, сообщает 10 января пресс-служба ГАТИ.
Со 2 января дежурные экипажи СПб ГКУ «Управление по мониторингу», подведомственного ГАТИ, начали мониторинг территорий. Сотрудники службы по вывозу отходов «Невского экологического оператора» отправляли в ГАТИ фотографии и адреса мест, где мусоровозу не подъехать к площадке из-за стоящих машин. Управление по мониторингу фиксировало нарушения и передавало информацию в районные администрации — для оперативного решения проблемы.
«Такая совместная работа позволила обеспечить вывоз мусора и привлечь нарушителей к ответственности», — отмечается в сообщении.
В общей сложности было зафиксировано 20 нарушений в Калининском, Кировском, Красносельском, Московском, Невском, Приморском и Фрунзенском районах. До конца января автовладельцам должны поступить постановления об административных правонарушениях.
Рядовые петербуржцы тоже не одобряют парковку у контейнерных площадок — стоящую машину могут «украсить» мешками с мусором, это явление нередкое. Иногда жители подходят к «наградам» более оригинально. Например, на Пражской улице припаркованному на мусорной площадке каршерингу на крышу уложили покрышки, на Русановской улице — бетонную полусферу, на улице Кораблестроителей автомобилиста наградили унитазом.