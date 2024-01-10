Автомобилистов, перекрывавших на каникулах подъезды к мусорным площадкам в Петербурге, вычислили и накажут

В новогодние каникулы в Петербурге участились случаи перекрытия подъездов к площадкам для сбора отходов во дворах: горожане парковали машины так, что мусор было не забрать. Теперь нарушителям придётся платить штрафы, сообщает 10 января пресс-служба ГАТИ.



Со 2 января дежурные экипажи СПб ГКУ «Управление по мониторингу», подведомственного ГАТИ, начали мониторинг территорий. Сотрудники службы по вывозу отходов «Невского экологического оператора» отправляли в ГАТИ фотографии и адреса мест, где мусоровозу не подъехать к площадке из-за стоящих машин. Управление по мониторингу фиксировало нарушения и передавало информацию в районные администрации — для оперативного решения проблемы.

