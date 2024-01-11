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    Чтобы не как на Гороховой. В центре Петербурга расселили еще один опасный флигель

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    1 комментарий

    На Садовой улице в Петербурге расселили флигель, по которому идут трещины. Что с ним будут делать дальше — не решили.

    Как подтвердили «Фонтанке» 11 января в администрации Адмиралтейского района, флигель по адресу: Садовая ул., 71а, действительно полностью расселен, с 12 января туда будет ограничен вход. Ранее жители дома сообщили, что увидели объявления в парадной, где было сказано, что находиться небезопасно даже на лестницах. На словах им добавили, что двери будут заваривать. По словам жильцов, особенно активно оставшихся в доме начали оповещать после обрушения дома на Гороховой улице.

    На утро 11 января, как сообщил корреспондент «Фонтанки», минимум 2 квартиры во флигеле на Садовой еще были обитаемы. К вечеру жильцы из них все же уехали в маневренный фонд.

    При этом в районной администрации сообщили, что в фонд капремонта направлены документы на включение здания в годовой план (для противоаварийных работ). В жилищном комитете уточнили, что судьбу флигеля определят по результатам обследования — возможно, он будет признан аварийным целиком, и тогда о возвращении туда речи не идет.

    Подробнее о том, почему у здания такой неопределенный статус и как выселяли самых упорных, — в материале «Фонтанки».

    Флигель дома на Гороховой, 73 обрушился в ночь на 20 декабря. Внутри никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. При этом глава Адмиралтейского района, а позже и губернатор Петербурга заявили, что последнего жителя выселили лишь за день до этого. Представители этой семьи рассказали «Фонтанке», почему их не устраивал маневренный жилой фонд, который им предлагали, а также почему, несмотря на экспертизу 2020 года, весь дом не был признан аварийным.

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    Комментарии 1

    Гость11 Янв 2024 в 20:05
    А что, так можно было?
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