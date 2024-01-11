На Садовой улице в Петербурге расселили флигель, по которому идут трещины. Что с ним будут делать дальше — не решили.
Как подтвердили «Фонтанке» 11 января в администрации Адмиралтейского района, флигель по адресу: Садовая ул., 71а, действительно полностью расселен, с 12 января туда будет ограничен вход. Ранее жители дома сообщили, что увидели объявления в парадной, где было сказано, что находиться небезопасно даже на лестницах. На словах им добавили, что двери будут заваривать. По словам жильцов, особенно активно оставшихся в доме начали оповещать после обрушения дома на Гороховой улице.
На утро 11 января, как сообщил корреспондент «Фонтанки», минимум 2 квартиры во флигеле на Садовой еще были обитаемы. К вечеру жильцы из них все же уехали в маневренный фонд.
При этом в районной администрации сообщили, что в фонд капремонта направлены документы на включение здания в годовой план (для противоаварийных работ). В жилищном комитете уточнили, что судьбу флигеля определят по результатам обследования — возможно, он будет признан аварийным целиком, и тогда о возвращении туда речи не идет.
Подробнее о том, почему у здания такой неопределенный статус и как выселяли самых упорных, — в материале «Фонтанки».
Чтобы не как на Гороховой. В центре Петербурга расселили еще один опасный флигель
На Садовой улице в Петербурге расселили флигель, по которому идут трещины. Что с ним будут делать дальше — не решили.
Флигель дома на Гороховой, 73 обрушился в ночь на 20 декабря. Внутри никого не было, так что погибших и пострадавших не оказалось. При этом глава Адмиралтейского района, а позже и губернатор Петербурга заявили, что последнего жителя выселили лишь за день до этого. Представители этой семьи рассказали «Фонтанке», почему их не устраивал маневренный жилой фонд, который им предлагали, а также почему, несмотря на экспертизу 2020 года, весь дом не был признан аварийным.