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    Путин: Чукотка мало чем отличается от Петербурга и Москвы

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    Чукотка мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга, заявил 11 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с дальневосточным бизнесом в Хабаровске. Накануне президент побывал в Анадыре и ответил на вопросы местных жителей.

    В ходе этой встречи председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик говорил про мастер-планы развития городов на Дальнем Востоке и отметил, что инфраструктура является ключевым фактором реализации всех планов. Он напомнил, что недавно центральная Россия столкнулась с сибирскими морозами и в плане ЖКХ «не везде всё прошло гладко».

    «Вчера на Чукотке был — мало чем отличается от Москвы и Петербурга», — приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

    В новогодние праздники в центральной части России наступили сильные морозы, одновременно с этим люди остались без тепла. Так, 4 января в Подольске произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки.

    С начала года в Электростали зафиксировали семь технологических инцидентов на системах отопления и пять на системах горячего водоснабжения, всё это вылилось в отсутствие тепла в домах, пишет ТАСС. С 1 по 8 января под отключение попали 24 многоквартирных дома, в которых проживают 7178 человек. Как писала «Фонтанка», жители спасались от холодов с помощью обогрева помещений газовыми духовками. В итоге два человека погибли.

    Без тепла в длинные выходные остались и некоторые жители Петербурга. «Фонтанка» задала вопросы чиновникам, что привело к тому, что вода в батареях остыла.

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    Владимир ПутинЧукоткаПетербург
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