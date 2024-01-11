Путин: Чукотка мало чем отличается от Петербурга и Москвы

Чукотка мало чем отличается от Москвы и Санкт-Петербурга, заявил 11 января президент РФ Владимир Путин во время встречи с дальневосточным бизнесом в Хабаровске. Накануне президент побывал в Анадыре и ответил на вопросы местных жителей.

В ходе этой встречи председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик говорил про мастер-планы развития городов на Дальнем Востоке и отметил, что инфраструктура является ключевым фактором реализации всех планов. Он напомнил, что недавно центральная Россия столкнулась с сибирскими морозами и в плане ЖКХ «не везде всё прошло гладко».