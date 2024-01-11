Мальчик из Белоруссии попал в больницу в Луге по вине взрослого

Выезд на встречную полосу отправил маленького человека в больницу в Лужском районе Ленинградской области. Подробности стали известны «Фонтанке» 11 января.
ДТП произошло 10 января около 10:45 на 88-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков, вне населенного пункта. По предварительной версии, 52-летний житель Луги на лизинговой «Ладе Весте» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он врезался в Great Wall с белорусскими номерами, которым управлял 46-летний житель Белоруссии. Пострадал сын водителя иномарки, 10-летний мальчик, тоже житель этого государства. Его в состоянии средней тяжести доставили в лужскую больницу — с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом носа и раной верхней губы.
Про предполагаемого виновника ДТП известно, что в прошлом году его один раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД — за то, что не пропустил транспортное средство, пользующееся преимущественным правом проезда перекрестков.