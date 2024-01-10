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    Выборы президента

    Выборы

    Кто там? Россиян проинформируют о выборах президента РФ поквартирно

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    В преддверии выборов президента России, которые пройдут 15–17 марта, сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) будут совершать обход квартир. Об этом 10 января сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

    Визиты к избирателям запланированы на период с 17 февраля по 7 марта. Россиян проинформируют о предстоящем голосовании, что может повысить явку на участки.

    Проект получил название «ИнформУИК», для его реализации разработано специальное мобильное приложение. Последнее служит помощником для сотрудников избиркомов, оно будет содержать данные об адресах обхода, алгоритм работы и вопросы анкеты.

    Предполагается проведение кампании в 88 регионах из 89. Сам обход хотят провести в одну волну, однако если член УИК не застал избирателя дома, ему придется прийти снова.

    1 января Центризбирком завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Прием документов от самовыдвиженцев завершился 27 декабря. На данный момент кандидатами зарегистрированы глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от КПРФ.

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