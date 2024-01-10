Кто там? Россиян проинформируют о выборах президента РФ поквартирно

В преддверии выборов президента России, которые пройдут 15–17 марта, сотрудники участковых избирательных комиссий (УИК) будут совершать обход квартир. Об этом 10 января сообщили «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.



Визиты к избирателям запланированы на период с 17 февраля по 7 марта. Россиян проинформируют о предстоящем голосовании, что может повысить явку на участки.



Проект получил название «ИнформУИК», для его реализации разработано специальное мобильное приложение. Последнее служит помощником для сотрудников избиркомов, оно будет содержать данные об адресах обхода, алгоритм работы и вопросы анкеты.

