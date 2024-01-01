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    Кто не успел, тот опоздал. ЦИК больше не примет желающих идти в президенты

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    Центризбирком завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Сделать это можно было до 18:00.

    Заявочный этап в рамках президентской кампании-2024 окончен. Прием документов от самовыдвиженцев завершился 27 декабря.

    1 января ЦИК принял документы для регистрации на выборах Леонида Слуцкого (ЛДПР), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Владислава Даванкова («Новые люди»). Решение о регистрации примут на одном из ближайших заседаний комиссии.

    Ранее ЦИК разрешил Борису Надеждину начать сбор подписей для участия в выборах. Сбор подписей за выдвижение Владимира Путина начался 23 декабря.

    Кроме того, в списке возможных кандидатов находятся блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев. От партий, помимо выше названных, выдвинуты Николай Харитонов (КПРФ), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Андрей Богданов («Российская партия свободы и справедливости»), Ирина Свиридова (Демократическая партия России).

    Выборы пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

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