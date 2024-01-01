Кто не успел, тот опоздал. ЦИК больше не примет желающих идти в президенты

Центризбирком завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Сделать это можно было до 18:00.



Заявочный этап в рамках президентской кампании-2024 окончен. Прием документов от самовыдвиженцев завершился 27 декабря.

1 января ЦИК принял документы для регистрации на выборах Леонида Слуцкого (ЛДПР), Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Владислава Даванкова («Новые люди»). Решение о регистрации примут на одном из ближайших заседаний комиссии.

Ранее ЦИК разрешил Борису Надеждину начать сбор подписей для участия в выборах. Сбор подписей за выдвижение Владимира Путина начался 23 декабря.