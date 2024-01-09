«Ведомости»: в «недружественных» странах могут не открыть участки на выборах президента

В консульствах РФ на территории ряда недружественных государств не будут организованы участки для голосования на выборах президента, пишет 9 января газета «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По его словам, речь может идти о «значительной части» государств, внесенных кабмином в соответствующий список (всего таких стран 49).

Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, на данном этапе идут консультации. Другой источник, близкий к МИДу, сообщил, что идет обсуждение по поводу возможности отмены голосования в консульских учреждениях, окончательное решение, как ожидается, примут в январе. Саму инициативу собеседники «Ведомостей» объясняют соображениями безопасности и сокращением числа работников в консульствах.