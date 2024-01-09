«Ведомости»: в «недружественных» странах могут не открыть участки на выборах президента

В консульствах РФ на территории ряда недружественных государств не будут организованы участки для голосования на выборах президента, пишет 9 января газета «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По его словам, речь может идти о «значительной части» государств, внесенных кабмином в соответствующий список (всего таких стран 49).
Как отмечает издание, окончательное решение еще не принято, на данном этапе идут консультации. Другой источник, близкий к МИДу, сообщил, что идет обсуждение по поводу возможности отмены голосования в консульских учреждениях, окончательное решение, как ожидается, примут в январе. Саму инициативу собеседники «Ведомостей» объясняют соображениями безопасности и сокращением числа работников в консульствах.
Член Центризбиркома Павел Андреев, который отвечает за международное сотрудничество, заявил, что срок образования избирательных участков за границей — 24 января. По словам Андреева, ЦИК имеет право образовать их вплоть до пяти дней до выборов.
«Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом», — прокомментировала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ.
На предыдущих президентских выборах, которые состоялись в 2018 году, действовало 400 участковых избирательных комиссий в 145 странах. Число избирателей, проголосовавших в 2018 году, составило 444 тысячи человек.
Восьмые выборы президента РФ по решению ЦИК пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На данный момент кандидатами зарегистрированы глава ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от КПРФ.