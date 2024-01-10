В Петербурге из храма украли икону и золотую «благодарность» прихожан. Под подозрением грешник, прощённый настоятелем

Дары прихожан унесли из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе Петербурга. Вор присматривался к убранству не один час.
О краже на улице Софьи Ковалевской настоятель сообщил полицейским накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 10 января. Исчезла 15-летняя икона «Всецарица», которую храму подарили прихожане. Подарок обрамлён серебром и украшен парой десятков золотых цепочек — их также принесли верующие.
Следственно-оперативная группа побывала на месте преступления и быстро вычислила предполагаемого церковного вора. Он зашёл в храм после полудня и три часа бродил под его сенью, пока не оказался вне поля зрения камер. Уходил с пакетом, в котором, как полагают, и была икона.
Под подозрением знакомый полицейским и храму Преподобного Сергия Радонежского 40-летний житель Петербурга, не раз нарушавший заповедь «Не укради». За последние два года его неоднократно судили, в августе признали виновным в хищении из храма на Крестовском острове. Евангелие и крест вор успел сдать в скупку, сильно продешевив, но ценности удалось вернуть. Он возместил ущерб, раскаялся и получил прощение от настоятеля и условный срок от суда.