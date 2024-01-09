Голые и не первые. Кто пел в носке до того, как это стало мейнстримом — видео

Фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли получил
На перформанс певца, в конце которого носок закономерно упал вниз, обратила внимание глава Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина увидела в произошедшем подражание рэперу VACIO, который появился в таком же «наряде» на нашумевшей «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и получил два ареста и повестку в военкомат.
Однако «Фонтанка» выяснила, что в носке фронтмен «Щенков» выступал еще в 2016 году. А сама идея не нова и принадлежит Red Hot Chili Peppers. Те играли и пели с чулочными изделиями еще в далеком 1983 году.
Также среди зарубежных артистов раздевались на сцене Кортни Лав и басист Queens of the Stone Age, а участники группы
А кто прославился подобным на российской сцене, смотрите в нашей видеоновости.