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    Голые и не первые. Кто пел в носке до того, как это стало мейнстримом — видео

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    Фронтмен группы «Щенки» Максим Тесли получил 10 суток ареста за мелкое хулиганство. За пару дней до этого певец вышел на сцену клуба MOD в Петербурге в одном носке на пенисе, после чего попытался улететь из страны. В результате Тесли задержали прямо в Пулково.

    На перформанс певца, в конце которого носок закономерно упал вниз, обратила внимание глава Лиги безопасного интернета. Екатерина Мизулина увидела в произошедшем подражание рэперу VACIO, который появился в таком же «наряде» на нашумевшей «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой и получил два ареста и повестку в военкомат.


    Однако «Фонтанка» выяснила, что в носке фронтмен «Щенков» выступал еще в 2016 году. А сама идея не нова и принадлежит Red Hot Chili Peppers. Те играли и пели с чулочными изделиями еще в далеком 1983 году.

    Также среди зарубежных артистов раздевались на сцене Кортни Лав и басист Queens of the Stone Age, а участники группы Blink 182 обнажили свои пятые точки ради клипа.

    А кто прославился подобным на российской сцене, смотрите в нашей видеоновости.

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