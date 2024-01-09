Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

В 2024 году на рынок выйдет несколько очень странных автомобилей Коллаж: МАМИ, Семен Казьмин

Калининградский «Автотор» начнет выпуск городских электрокаров Amber собственной разработки, тестовые мулы которых засветились в Сети в прошлом году. Внешность серийной машины наверняка будет лучше. Автомобильчик имеет каркасно-панельную конструкцию, батареи емкостью 27 кВт⋅ч и максимальную скорость 105 км/час . «Автотор» планирует выпускать до 50 тысяч таких машинок в год, что выглядит амбициозным планом Фото: МАМИ

250 мм версии Lada Vesta под названием Aura. Ее концепция повторяет штучную Lada Vesta Signature (на фото). Автомобиль адресован чиновникам, которых планируют АВТОВАЗ запустит производство удлиненной наверсии Lada Vesta под названием Aura. Ее концепция повторяет штучную Lada Vesta Signature (на фото). Автомобиль адресован чиновникам, которых планируют пересадить на отечественную технику Фото: АВТОВАЗ

В мае ожидается перезапуск производства Lada Largus, адаптация которой под санкционные реалии заняла у АВТОВАЗа почти два года. Универсал будут выпускать как с вазовскими бензиновыми моторами, так и в виде электромобиля — его запуск намечен на лето 2024 года. Подробнее о втором пришествии Lada Largus Фото: АВТОВАЗ

77 кВт⋅ч , до 500 км пробега по циклу WLTP, двигатель мощностью 204 л. с. , независимые подвески, управление без жесткой связи руля и колес... Но что из этого дойдет до конвейера и когда — вопрос пока туманный В конце 2024 года на заводе «Москвич» должен стартовать выпуск российских электромобилей «Атом» , наследников концепт-кара «Кама». Это городской хетчбэк размером с пятидверные Kia Rio, который на бyмаге выглядит многообещающе: аккумулятор на, допробега по циклу WLTP, двигатель мощностью, независимые подвески, управление без жесткой связи руля и колес... Но что из этого дойдет до конвейера и когда — вопрос пока туманный Фото: компания «Кама»

Нижегородская компания New Energy Motors планирует запустить производство электрического грузовичка NEMO. Это облагороженная копия китайского WOLV FC25. Автомобиль длиной всего 4 метра имеет кузов объемом 5 кубов и грузоподъемность 800 кг . Мощность двигателя — 41 л. с. , запас хода — 200 км , максимальная скорость — 85 км/час Фото: Nemo

Наиболее значимой для массового сегмента новинкой должна стать новая Lada Iskra, которая со временем сменит Granta. Серийное производство начнется не ранее 2025 года, но модель без камуфляжа АВТОВАЗ, как ожидается, покажет во второй половине 2024 года. Машина построена на оставшейся от Renault платформе CMF-B-LS (в автовазовской терминологии — XJO) Фото: Avtograd news / Vk.com

УАЗ готовит очередной рестайлинг «Патриота», который выпускается уже 19 лет, и в этот раз главная обновка — 130-сильный 2-литровый дизель JAC. Концерн Sollers, которому принадлежит завод, воспользовался возможностью приспособить к внедорожнику мотор от коммерческого Sollers Argo (JAC N25). Так уже было: с 2008 года на «Патриот» ставили дизели Iveco, тоже от коммерческих машин, собираемых «Соллерсом» Фото: УАЗ

Липецкая компания «Моторинвест» запускает в производство кроссовер i-Space, который станет шестой моделью бренда Evolute. По размеру он сопоставим с последним Kia Sportage. Это последовательный гибрид, в котором 1,5-литровый ДВС работает исключительно в режиме генератора, а колеса приводятся в движение 178-сильным электромотором. Как и другие модели Evolute, кроссовер является копией одной из моделей Dongfeng (Fengon E5) Фото: Dongfeng

JAC JS3 не красавец, зато претендует на роль одной из самых дешевых иномарок: объявленная в конце прошлого года цена — от 1,8 миллиона рублей (правда, с учетом спецпредложений). Автомобиль класса Hyundai Creta оснащают 1,6-литровым 109-сильным мотором, механической коробкой передач или вариатором Фото: JAC

Chery продолжает плодить суббренды: привычное россиянам название Tiggo, обозначающее кроссоверы китайской марки, скоро превратится в заглавие линейки электромобилей и гибридов Chery. Первая модель — электромобиль Chery Tiggo EQ1, по длине идентичный «Оке» ( 3200 мм ). Оснащается электромоторами мощностью 41 л. с. или 75 л. с. Старт продаж — в мае 2024 года. Позже линейка Tiggo пополнится еще шестью моделями, в том числе гибридами Фото: Chery

GAC GS3 — городской кроссовер, близкий по размерам к «Москвич-3», но отличающийся ярким дизайном: в Китае модель дебютировала в конце 2022 года. Продажи в России должны начаться ближе к лету. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбомотором ( 177 л. с. ) и роботизированной коробкой, но привод — только передний Фото: GAC

150 л. с. (в турбоверсии). Dongfeng 500 — это, по сути, бензиновая версия электромобиля, который продается в России под именем Evolute i-Joy. Оснащается моторами объемом 1,5 литра мощностью 116 или(в турбоверсии). У Dongfeng амбициозные планы на этот год Фото: Dongfeng

430 км . Также в 2024 году дебютирует более крупный кроссовер Omoda C7 Omoda E5, третья модель суббренда Chery, является электрической разновидностью кроссовера C5 . Европейские продажи начались в конце прошлого года, российские стартуют в первом квартале этого. Заявленный пробег на зарядке —. Также в 2024 году дебютирует более крупный кроссовер Omoda C7 Фото: Omoda

254 л. с. ). Автомобиль имеет безрамную конструкцию, но у него хорошая геометрическая проходимость и есть блокировка заднего дифференциала. Jetour T2 — стилизованный под внедорожник кроссовер, продажи которого стартуют в начале года. В Китае модель оснащается 1,5-литровым 170-сильным мотором, но такие машины лишены полного привода, который доступен для двухлитрового мотора (). Автомобиль имеет безрамную конструкцию, но у него хорошая геометрическая проходимость и есть блокировка заднего дифференциала. Марка Jetour принадлежит компании Chery Фото: Jetour

Haval H3 должен дебютировать в начале года: кроссовер в стиле старшей модели Dargo чуть компактнее его (размерный класс VW Tiguan). В отличие от многих китайских кроссоверов, его предложат в том числе в полноприводной модификации, причем если базовый 1,5-литровый мотор развивает 150 л. с. , то у 4WD-версий — 184 л. с. Коробка передач — роботизированная, с двойным сцеплением. Прогнозируемая цена — в районе 3 миллионов рублей Фото: Haval

Третьей моделью бывшего завода Renault в столице станет «Москвич-5». Как и две другие модели, это перелицованный кроссовер JAC, в данном случае JS5. Несмотря на агрессивный дизайн, модель является рестайлингом JAC Refine S5 2013 модельного года. «Москвич-5» будет чуть крупнее «Москвича-3», но оснащается тем же 1,5-литровым турбомотором в паре с вариатором. Не исключено, что появится и более мощная 184-сильная версия с роботизированной трансмиссией, но привод — только передний Фото: JAC

Jaecoo J8 — вторая модель суббренда Chery, которая дебютирует в России в начале года. Семиместный автомобиль является копией Chery Tiggo 9 и для нашего рынка оснащается 249-сильным мотором, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Есть полный привод и адаптивная подвеска, позже ожидается гибридная версия. В середине года на рынок может выйти и сам Chery Tiggo 9 Фото: Jaecoo

В конце прошлого года в Калининграде стартовала сборка еще одной модели Kaiyi, кроссовера X7 Kunlun на базе Chery Tiggo 8, но с растянутой колесной базой. Кроссовер длиной 4710 мм оснащают 1,6-литровым ( 186 л. с. ) или двухлитровым ( 238 л. с. ) турбомотором. Коробка передач — семиступенчатый «робот», но привод только передний Фото: Kaiyi

Geely Starray дебютировал в КНР в 2022 году и постепенно выходит на экспортные рынки. В России он появится в 2024 году под привычным названием Atlas, сменив одноименный кроссовер. Новинка крупнее предшественника: ее длина — 4670 мм . Моноприводный паркетник оснащается двухлитровым агрегатом ( 200 л. с. ) в паре с семиступенчатым «роботом». Также у Geely появится более крупный ( 4825 мм ) кроссовер Okavango Фото: Geely

Haval Monster дебютировал в Китае в 2021 году, а в России ожидается летом 2024 года, скорее всего, на смену модели F7 и под ее именем. Но «Монстр» ощутимо крупнее (длина — 4780 мм ). Модель оснащается 1,5-литровым ( 184 л. с. ) или 2-литровым ( 224 л. с. ) моторами в паре с семиступенчатыми «роботами» Фото: Haval

В 2024 году на российский рынок выходит новая китайская марка VGV с кроссовером U70 Pro и его более оснащенной разновидностью U75 Plus с 1,5-литровым и 2-литровым мотором соответственно. Импортер, компания «Мотор-Плейс», обещает, что машины будут адаптированы для России, а цены приятно удивят (впрочем, конкретики пока нет) Фото: VGV

266 л. с. (схема «мягкого» гибрида). Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Продажи стартуют в начале 2024 года. До этого на рынок вышел более компактный BAIC BJ60 — рамный внедорожник длиной более 5 метров, который будет конкурировать с Tank 500. Автомобиль имеет независимые подвески колес, жестко подключаемый полный привод, блокировки межколесных дифференциалов, понижающую передачу. Двухлитровый двигатель в паре со стартер-генератором развивает(схема «мягкого» гибрида). Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Продажи стартуют в начале 2024 года. До этого на рынок вышел более компактный BAIC BJ40 Фото: BAIC

Tank T700 — флагманская модель суббренда Great Wall. Рамный внедорожник длиной 5090 мм имеет раму, независимые адаптивные подвески, полный привод, понижающую передачу. Автомобиль дебютировал в Китае в конце прошлого года, и в течение 2024-го имеет шанс появиться в России. Оснащается бензиновым двигателем V6 мощностью 360 л. с. в паре с девятиступенчатым «автоматом», есть и гибридная версия Фото: Tank