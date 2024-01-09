Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту СКА Лайпсику

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство форварду петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендану Лайпсику. Соответствующий указ опубликован 9 января на официальном портале правовой информации.
Лайпсик —канадский хоккеист, который в 18-летнем возрасте в 2012 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под 89-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз». Спортсмен выступает в России с 2020-го. Сначала он играл за московский ЦСКА, но спустя один сезон перешел в магнитогорский «Металлург». Сейчас он выступает за петербургский СКА.
Этим же указом гражданство РФ предоставлено боксеру Кевину Джонсону — на профессиональном ринге он провел 60 поединков, в 2009 году он проиграл Виталию Кличко в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирного совета в супертяжелом весе.