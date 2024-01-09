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    Автомобиль сгорел внутри здания на Московском шоссе

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    Два необычных пожара произошло ночью и утром 9 января в Петербурге. Внутри здания тушили находящиеся там объекты: промышленный холодильник и автомобиль.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 2:02 поступил вызов на Серебристый бульвар, 21 (Приморский район). Там на первом этаже 16-этажного жилого дома в магазине обгорел витринный холодильник. Три пожарных расчёта справились с огнём к 2:31.

    В 6:39 МЧС вызвали на Московское шоссе, 118, в Шушары. Там на первом этаже двухэтажного складского здания полностью сгорел легковой автомобиль Peugeot. На место выезжали четыре пожарных расчёта (17 человек), они закончили работу в 7:31.

    В обоих случаях, по данным МЧС, «сведения о пострадавших не поступали».

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