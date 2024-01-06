Фотозагадка с канала Грибоедова: кто-то оставляет там странные следы

На льду канала Грибоедова вечером 6 января появились необычные следы — в виде длинных штрихов.
Разгадка проста: горожане начали использовать лёд для катания на лыжах. Одного такого лыжника заметил читатель «Фонтанки» Андрей. Судя по всему, где-то спортсмен шёл классическим ходом, а где-то коньковым. Отметим, что у стенок набережных видна вода несмотря на 20-градусный мороз.
читатель «Фонтанки»
С 15 ноября по 15 апреля в Петербурге запрещено выходить на лёд водоемов, за исключением Финского залива и озер — там можно прогуляться только в период устойчивых низких температур. Запрет не мешает рыбакам, некоторые уже обращались за помощью к МЧС. В декабре лёд треснул под ребёнком на Смоленке, девочку удалось спасти.