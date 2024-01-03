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    В зоне СВО погиб осужденный за взятку генерал-майор полиции Трифонов из Екатеринбурга

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    Умер бывший глава полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов, осужденный за получение взятки и хранение патронов. Об этом 3 января сообщает портал E1.RU со ссылкой на адвоката Трифонова, Ольгу Кезик. По данным издания, Трифонов скончался в конце прошлого года в зоне СВО.

    «Осужденный на 9 лет за взятку Игорь Трифонов погиб на СВО. Информацию подтвердила его адвокат. Игорь Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно», — пишет E1.RU в своем официальном телеграм-канале.

    Игорь Трифонов имел звание генерал-майора полиции, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В августе 2022 года суд отправил его в колонию строгого режима на девять с половиной лет. Тогда же Трифонова лишили генеральского звания и государственных наград. 10 января 2024 года в Челябинске было назначено рассмотрение кассационной жалобы по этому делу.

    В региональном ГУФСИН изданию сообщили, что «данный гражданин с весны прошлого года не находится в ведении ГУФСИН по Свердловской области».

    Фото: E1.RU | Новости Екатеринбурга
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    Трифонова обвинили в том, что он в 2015 году получил взятку в размере 7,5 млн рублей за возбуждение уголовного дела в пользу банка «Кольцо Урала». Его задержали в Москве сотрудники ФСБ. Показания против силовика дал бывший глава ОБЭП Эдуард Воронин. По словам Воронина, в тот день он зашел в кабинет Трифонова и оставил пакет с деньгами.

    Бывший генерал так и не признал свою вину.

    Фото: E1.RU | Новости Екатеринбурга

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