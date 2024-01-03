В зоне СВО погиб осужденный за взятку генерал-майор полиции Трифонов из Екатеринбурга

Умер бывший глава полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов, осужденный за получение взятки и хранение патронов. Об этом 3 января сообщает портал E1.RU со ссылкой на адвоката Трифонова, Ольгу Кезик. По данным издания, Трифонов скончался в конце прошлого года в зоне СВО.



«Осужденный на 9 лет за взятку Игорь Трифонов погиб на СВО. Информацию подтвердила его адвокат. Игорь Трифонов был удостоен награды за участие в СВО посмертно», — пишет E1.RU в своем официальном телеграм-канале.



Игорь Трифонов имел звание генерал-майора полиции, был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В августе 2022 года суд отправил его в колонию строгого режима на девять с половиной лет. Тогда же Трифонова лишили генеральского звания и государственных наград. 10 января 2024 года в Челябинске было назначено рассмотрение кассационной жалобы по этому делу.

