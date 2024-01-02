Минобороны РФ: над Белгородской областью уничтожены ракеты систем «Точка-У» и «Ольха»

Российские силы ПВО около 22:30 пресекли новую попытку Киева «совершить террористическую атаку по объектам» на территории РФ. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.



Дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью уничтожены две ракеты ОТРК « Точка-У » и семь ракет РСЗО «Ольха».



Ранее о работе ПВО и сбитых воздушных целях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших нет, однако оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Ранее очевидцы публиковали видео, на которых слышны звуки взрывов в городе. Сирена ракетной опасности всё еще работает.