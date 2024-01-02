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    Боевые действия

    Минобороны РФ: над Белгородской областью уничтожены ракеты систем «Точка-У» и «Ольха»

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    Российские силы ПВО около 22:30 пресекли новую попытку Киева «совершить террористическую атаку по объектам» на территории РФ. Об этом 2 января сообщили в Минобороны РФ.

    Дежурными средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью уничтожены две ракеты ОТРК «Точка-У» и семь ракет РСЗО «Ольха».

    Ранее о работе ПВО и сбитых воздушных целях сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Предварительно, пострадавших нет, однако оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Ранее очевидцы публиковали видео, на которых слышны звуки взрывов в городе. Сирена ракетной опасности всё еще работает.

    Всего за день Белгород пытались обстрелять четыре раза. Сбито на данный момент 26 ракет. Также обезврежены два неразорвавшихся снаряда. Несколько раз срабатывала сирена ракетной опасности. Погиб один человек, пострадали 11. Власти заявили, что на фоне последних событий крупные ТЦ и кинотеатры Белгорода приостановят работу.

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