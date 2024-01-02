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    Гладков: над Белгородом работала система ПВО, сбито девять целей

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    Система ПВО снова работает над Белгородом и Белгородским районом. Об этом вечером 2 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    По его словам, на подлете к городу сбито девять воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет, однако оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Ранее очевидцы публиковали видео, на которых слышны звуки взрывов в городе. Сирена ракетной опасности всё еще работает.

    Есть повреждения в частном секторе — выбиты окна в трех домовладениях. Повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

    За сегодня Белгород уже в четвертый раз попал под обстрел со стороны ВСУ. По последним данным Минобороны (не считая нынешних), за день над городом сбито 17 ракет РСЗО «Ольха». Также обезврежены два неразорвавшихся снаряда. Несколько раз срабатывала сирена ракетной опасности. Погиб один человек, пострадали 11. Власти заявили, что на фоне последних событий крупные ТЦ и кинотеатры Белгорода приостановят работу.

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