Гладков: над Белгородом работала система ПВО, сбито девять целей

Система ПВО снова работает над Белгородом и Белгородским районом. Об этом вечером 2 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков.



По его словам, на подлете к городу сбито девять воздушных целей. Предварительно, пострадавших нет, однако оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Ранее очевидцы публиковали видео, на которых слышны звуки взрывов в городе. Сирена ракетной опасности всё еще работает.



Есть повреждения в частном секторе — выбиты окна в трех домовладениях. Повреждены газовая труба и один легковой автомобиль. В Белгородском районе в трех домовладениях повреждена кровля.

