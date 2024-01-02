Крупные ТЦ и кинотеатры Белгорода приостановят работу. В городе опять тревога

В Белгороде 3 и 4 января приостановят работу крупные торговые центры. Об этом 2 января сообщил мэр Валентин Демидов.



По его словам, в эти два дня будут закрыты ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский».



«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома. Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей – сейчас главное Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием», – написал чиновник.



Кроме того, власти договорились о временной приостановке работы кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга». Купленные билеты можно будет использовать позже.

