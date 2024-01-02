Крупные ТЦ и кинотеатры Белгорода приостановят работу. В городе опять тревога

В Белгороде 3 и 4 января приостановят работу крупные торговые центры. Об этом 2 января сообщил мэр Валентин Демидов.
По его словам, в эти два дня будут закрыты ТЦ «РИО», ТРЦ «Мега Гринн» и МТРК «Сити Молл Белгородский».
«Последние события таковы, что эту меру считаем необходимой. Всем лучше сейчас по возможности оставаться дома. Благодарен бизнесменам за понимание. Безопасность и сохранение жизней людей – сейчас главное Уверен, что горожане также отнесутся с пониманием», – написал чиновник.
Кроме того, власти договорились о временной приостановке работы кинотеатров «Русич», «Победа» и «Радуга». Купленные билеты можно будет использовать позже.
«Дальше будем принимать решения исходя из оперативной обстановки», – обещает Демидов.
Тем временем в Белгороде снова звучит сирена ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Жителей просят не подходить к окнам, а если они находятся на улице – спуститься в укрытия. Очевидцы в соцсетях сообщают о звуках взрывов в городе.
За сегодня Белгород три раза попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Минобороны, за день над городом сбито 17 ракет РСЗО «Ольха». Также обезврежены два неразорвавшихся снаряда. Несколько раз срабатывала сирена ракетной опасности. Погиб один человек, пострадали 11.