Греемся в январскую стужу. Уроки выживания на петербургском морозе

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге в самом разгаре новогодние праздники, а вместе с ними — зимние морозы. Последние в этом году бьют «холодные» рекорды, настораживая горожан, собравшихся проводить январские выходные вне дома. Городские ведомства и «Доктор Питер» подготовили ряд рекомендаций, чтобы прогулка на свежем воздухе не привела к обморожению и переохлаждению.



В Роспотребнадзоре в период сильных заморозков рекомендуют особенно подготовиться к пребыванию на улице. Так, «зимний образ» должен быть многослойным, предпочтение стоит отдать свободной одежде, это позволит сохранить тепло. Также важно не забыть про аксессуары — шапку и шарф.

«Строго обязательны. Голова и шея — зоны с высокой теплоотдачей», — подчеркнули в ведомстве. Также перед выходом рекомендуется плотно поесть, но за спиртное не беритесь, успеется. На улице прячьтесь от ветра и не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть.

В городском МЧС также напомнили о варежках и посоветовали присмотреться к шерстяным носкам и теплым стелькам. Ювелирные украшения лучше оставить дома. Кольца, например, мешают нормальной циркуляции крови, а прилипший к коже металл и вовсе может вызвать холодные травмы.

«В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули спасатели.

МЧС Санкт-Петербурга

Предотвратить последствия холодного удара можно и находясь на улице. Если тело начало замерзать, а до дома еще далеко — ускорьтесь, но дыхание замедлите, рассказал «Доктору Питеру» инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов.

«Это поможет сохранить тепло. Дышите как спортсмены: делайте вдох через нос, выдох — через нос», — подчеркнул специалист.



В случае замерзания конечностей — поработайте суставами (сжимайте пальцы рук, покрутите ступнями). Если согреться так и не получилось, в помощь — дыхательные упражнения. «Делаем медленный вдох через нос и выдох в три коротких этапа. Главное — одевайтесь по погоде», — заключил врач.

Последствия непогоды могут не только испортить вам праздники, но и ударить по здоровью более серьезно. В сильный мороз синоптики рекомендуют не выходить из дома без особой на то необходимости. Такого совета решили придерживаться некоторые читатели «Фонтанки», которые отправляют показатели своих термометров за окном, сами оставаясь в теплых квартирах и домах.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





К 16 часам в Петербурге установились -18 градусов, хотя данные разнятся. Как сообщают читатели «Фонтанки», в некоторых районах Ленобласти столбик термометра опустился ниже 32 градусов.



Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температурный рекорд ждет еще одно обновление, температура опустится до -30. Предстоящие двое суток будут самыми холодными не только в городе, но и в Ленинградской области, где термометры пробьют отметку в -32 градуса.



Спада аномальных морозов осталось ждать недолго. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, повышение температуры в городе ожидается ближе к Рождеству, правда, всего на 2–4 градуса.

