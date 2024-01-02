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    Греемся в январскую стужу. Уроки выживания на петербургском морозе

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    В Петербурге в самом разгаре новогодние праздники, а вместе с ними — зимние морозы. Последние в этом году бьют «холодные» рекорды, настораживая горожан, собравшихся проводить январские выходные вне дома. Городские ведомства и «Доктор Питер» подготовили ряд рекомендаций, чтобы прогулка на свежем воздухе не привела к обморожению и переохлаждению.

    В Роспотребнадзоре в период сильных заморозков рекомендуют особенно подготовиться к пребыванию на улице. Так, «зимний образ» должен быть многослойным, предпочтение стоит отдать свободной одежде, это позволит сохранить тепло. Также важно не забыть про аксессуары — шапку и шарф.

    «Строго обязательны. Голова и шея — зоны с высокой теплоотдачей», — подчеркнули в ведомстве.

    Также перед выходом рекомендуется плотно поесть, но за спиртное не беритесь, успеется. На улице прячьтесь от ветра и не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть.

    В городском МЧС также напомнили о варежках и посоветовали присмотреться к шерстяным носкам и теплым стелькам. Ювелирные украшения лучше оставить дома. Кольца, например, мешают нормальной циркуляции крови, а прилипший к коже металл и вовсе может вызвать холодные травмы.

    «В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской помощью», — подчеркнули спасатели.

    МЧС Санкт-Петербурга

    Предотвратить последствия холодного удара можно и находясь на улице. Если тело начало замерзать, а до дома еще далеко — ускорьтесь, но дыхание замедлите, рассказал «Доктору Питеру» инструктор ЛФК Мариинской больницы Илья Тарасов.

    «Это поможет сохранить тепло. Дышите как спортсмены: делайте вдох через нос, выдох — через нос», — подчеркнул специалист.

    В случае замерзания конечностей — поработайте суставами (сжимайте пальцы рук, покрутите ступнями). Если согреться так и не получилось, в помощь — дыхательные упражнения. «Делаем медленный вдох через нос и выдох в три коротких этапа. Главное — одевайтесь по погоде», — заключил врач.

    Последствия непогоды могут не только испортить вам праздники, но и ударить по здоровью более серьезно. В сильный мороз синоптики рекомендуют не выходить из дома без особой на то необходимости. Такого совета решили придерживаться некоторые читатели «Фонтанки», которые отправляют показатели своих термометров за окном, сами оставаясь в теплых квартирах и домах.

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    К 16 часам в Петербурге установились -18 градусов, хотя данные разнятся. Как сообщают читатели «Фонтанки», в некоторых районах Ленобласти столбик термометра опустился ниже 32 градусов.

    Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни температурный рекорд ждет еще одно обновление, температура опустится до -30. Предстоящие двое суток будут самыми холодными не только в городе, но и в Ленинградской области, где термометры пробьют отметку в -32 градуса.

    Спада аномальных морозов осталось ждать недолго. Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, повышение температуры в городе ожидается ближе к Рождеству, правда, всего на 2–4 градуса.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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