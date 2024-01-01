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    «От указа королевы Швеции до описи квартиры члена Госдумы»: Областной архив открывает онлайн-доступ к документам

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    «Ленинградский госархив в Выборге с 1 января 2024 года открыл онлайн доступ к документам, а это — более 1,2 миллиона дел: от указа королевы Швеции Кристины 1635 года до уголовного дела XVIII века и описи квартиры члена Госдумы и одного из лидеров Февральской революции 1917 года Михаила Родзянко», — рассказали 1 января в пресс-службе администрации Ленинградской области.

    Согласно информации на странице самого Ленинградского областного госархива, услуга платная (32 рубля в час) и нужно зарегистрироваться на портале «Архивы Ленинградской области».

    Среди документов, доступ к которым открыт, — метрические книги Выборгского духовного правления Санкт-Петербургской консистории, документы Штаба лагеря военнопленных Выборгского военного округа 1941–1944 годов и многое другое.

    Пока еще в доступ выложены далеко не все документы из 1,2 миллиона дел — о новых этапах архив будет сообщать в соцсетях.

    Сам архив, расположенный в Выборге, 3 января впервые проведет День открытых дверей и покажет, как хранятся редкие документы XVII–XIX веков. Вход на экскурсии — по предварительной записи.

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