«От указа королевы Швеции до описи квартиры члена Госдумы»: Областной архив открывает онлайн-доступ к документам

«Ленинградский госархив в Выборге с 1 января 2024 года открыл онлайн доступ к документам, а это — более 1,2 миллиона дел: от указа королевы Швеции Кристины 1635 года до уголовного дела XVIII века и описи квартиры члена Госдумы и одного из лидеров Февральской революции 1917 года Михаила Родзянко», — рассказали 1 января в пресс-службе администрации Ленинградской области.



Согласно информации на странице самого Ленинградского областного госархива, услуга платная (32 рубля в час) и нужно зарегистрироваться на портале «Архивы Ленинградской области».