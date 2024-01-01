Куда можно пойти 1 января в Петербурге — что открыто и где проходят концерты

Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться





В Петербурге в первый день города закрыты практически все музеи, но есть и те, которые ждут гостей.

Так, Музей истории Петербурга открыл в этот день все музейные экспозиции Петропавловской крепости — они будут принимать посетителей ежедневно до 8 января без выходных. Это собор и усыпальница, тюрьма Трубецкого бастиона, экспозиция «История Петербурга — Петрограда 1703–1918 гг.» в Комендантском доме, Музей космонавтики и ракетной техники, экспозиция «История Петропавловской крепости», Музей архитектурной художественной керамики, экспозиция «Предметный мир модерна» и другие — они открыты до 18:.00.



Можно съездить за город: в Петергофе открыты Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум. Открыты парки и в Царском Селе. А в Павловский парк вход 1 января и вовсе бесплатный весь день (со 2 января в дневные часы уже станет платным).

В Гатчине начинается традиционный фестиваль «Новогодняя кутерьма» — правда, пока музей закрыт и погреться не получится, но обещаны Рождественская ярмарка на Дворцовом плацу, интермедия «Новогодний спор Белой Уточки и Бобра» с 13:00 до 16:00 каждый час, а также мультфильмы на большом экране.



Конечно же, можно отправиться на каток: открыта и «Новая Голландия», и «Севкабель порт», и двор Гостинки, и ЦПКиО, куда по случаю Нового года бесплатный вход (там большой каток работает с 14:00 до 23:00, малый каток — с 14:00 до 21:00, кассы с 13:30).

Ну и, безусловно, тепло будет в кино — кинотеатры не отдыхают и принимают главные новогодние фильмы, включая «Бременских музыкантов», которые «Фонтанка» уже посмотрела.

Потанцевать тоже место найдется. Традиционный «Похмельный концерт» проводит Billy’s Band в «Космонавте». Начало в 20:00. 16+



В клубе Jagger выступает экс-солистка «Ленинграда» Юлия Коган. Начало в 20:00. 18+

Петербургский симфонический оркестр Premier Orchestra, при участии cолистов музыкальных театров города даст в клубе «Аврора» концерт из аранжировок хитов Nirvana, Linkin Park, Rammstein, Metallica, The Prodigy. Начало в 20:00. 6+



Классику можно послушать в Большом зале Филармонии: сидячие билеты на молодого пианиста Ивана Бессонова, становившегося лауреатом «классического Евровидения», уже разлетелись, но продаются входные. Музыкант выступает с Симфоническим оркестром Ленинградской области под управлением Михаила Голикова. В программе — Чайковский, Скрябин, Рахманинов, Прокофьев, Бах, Шостакович. Начало в 20:00. 6+



Наконец, памятуя о том, что январь — особый месяц для нашего города, можно пройтись по Петербургу и самим, с аудиоэкскурсией. Тем более что Дом культуры Льва Лурье с 1 января сделал бесплатной аудиопрогулку по блокадной Петроградской стороне. В ней использованы десятки блокадных дневников жителей Петроградской стороны. Среди адресов — Левашовский хлебозавод, берег Малой Невки, Печатный двор, дом Дмитрия Лихачева и не только.

Полный гид по новогодним праздникам можно найти здесь.