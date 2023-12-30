Владимир Путин разослал новогодние телеграммы. В Европе поздравления получили только Вучич и Орбан

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым годом главам зарубежных государств и правительств. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.



Поздравления от главы РФ получили лидеры стран БРИКС, Содружества Независимых Государств (кроме Украины и Молдавии), а также Абхазии и Южной Осетии. Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин также в списке адресатов.

Из европейских лидеров телеграммы от Владимира Путина получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. В послании к Виктору Орбану президент сделал акцент на сохранившейся, «несмотря на непростую международную обстановку», позитивной динамике отношений РФ и Венгрии, а также подтвердил настрой на продолжение «конструктивного, прагматичного взаимодействия» двух стран. В поздравлении к Александру Вучичу Владимир Путин отметил, что традиционно дружественные отношения РФ и Сербии развиваются «в конструктивном ключе», и выразил готовность к продуктивной совместной работе «по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня».