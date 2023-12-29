Больше тысячи ёлок изъяли у нелегальных продавцов в Петербурге. Прошлись и по точкам с икрой и фруктами

Сотрудники комитета по контролю за имуществом на текущей неделе выселили с улиц Петербурга 30 незаконных торговых точек. 25 из них были ёлочными базарами. На Комендантском проспекте их нашли сразу три.
Проверки прошли в девяти районах города, сообщает 29 декабря пресс-служба ККИ. Сразу три незаконных ёлочных базара ликвидировали на Комендантском проспекте, по два — на проспектах Большевиков и Королева, Ростовской улице и Светлановском проспекте. Аналогичные точки продажи нашли у станций метро «Нарвская» и «Улица Дыбенко», проспекте Просвещения, проспекте Обуховской обороны, Искровском и Ленинском проспектах, Краснопутиловской и Бухарестской улицах, улицах Маршала Захарова, Кораблестроителей и Ленсовета и других. У нелегальных торговцев изъяли более тысячи ёлок.
Помимо этого, ликвидировали точки, где продавали продукты, в том числе икру, рыбу, фрукты и овощи. С нелегальных лотков возле станций метро «проспект Ветеранов», «Пионерская» и «Черная речка» изъяли более 150 товаров. Они отправились на склад временного хранения. А на Суздальском и Искровском проспектах демонтировали два торговых павильона, которые были размещены там без необходимых правоустанавливающих документов.
Напомним, что с 20 декабря в Петербурге работают 60 легальных ёлочных базаров. Их список опубликован на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». «Фонтанка» выясняла, за сколько можно купить ёлочку в Петербурге на Новый год. С нелегальными же регулярно борются рейдами.