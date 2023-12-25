Почем елочка? Рассказываем, за сколько и где в Петербурге можно купить главный символ Нового года

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В Петербурге заработали елочные базары и даже создана интерактивная карта с легальными торговыми точками — с нелегальными чиновники пытаются бороться. «Фонтанка» поинтересовалась, где какие елки сколько стоят, а также нашла, где они дешевле.



В ООО «Спектр» (владелец одного из официальных городских елочных базаров) «Фонтанке» рассказали, что в этом году покупателям стоит быть готовыми к повышению цен. «Елки везем из Перми. В этом году, конечно, цены выросли, себестоимость дорогая, плюс логистика». Что касается стоимости зеленых деревьев — в основном 1 000 рублей за метр, говорят продавцы. Редакция убедилась, что в реальности елки, как правило, дороже.



Как рассказали читатели «Фонтанки», цены на новогодние деревья в районах Петербурга совершенно разные, причем уместно прибегать к торгу. Так, у дома 31 на улице Маршала Захарова за метр берут 1 800 рублей.



Бюджетный вариант нашли по адресу: Автовская улица, дом 3. Среднюю пихту там продают за 1,5 тысячи рублей. Торгуют и на улице Маршала Захарова, дом 21, — от 1 800 рублей за метр дерева. У дома 11 на проспекте Солидарности двухметровую елку можно купить за 2 500 рублей.

«Купила елку на базаре на Вербной улице. Примерно 2 метра. Стоимость — 5 500 рублей», — рассказал читатель.

Также торговля ведется на углу проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова — 1 000 рублей за метр дерева. «На Парнасе елка стоит 3 500 рублей, когда такая же в «Самокате» — 999».



Всего в городе действует более 60 легальных торговых точек по продаже новогодних деревьев. Ознакомиться со списком базаров можно в Телеграм-боте. Сервис позволяет найти удобную точку по продаже живых елок и выстроить к ней удобный маршрут. На карте представлен список елочных базаров по районам города, что значительно упрощает поиск, однако узнать стоимость деревьев придется лично.



Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Можно совместить покупку елки с другим видом шопинга. Так, например, разнообразный выбор лесных красавиц представлен в «Леруа Мерлен». Среди самых маленьких (от 80 см) нашлась «Пихта Нордман» за 2 777 рублей, средняя ростовка (80–100 см) обойдется подороже — 7 555 рублей за «Сербскую ель». Для обладателей высоких потолков и широкого кошелька — «Пихта Фрезера» за 15 555 (200–225 см).



В «Оби» лесным красавицам отвели целый отдел. Там, самой маленькой елочкой считается дерево в 100–125 см. Такая «Пихта Нордмана Премиум» обойдется в 3 799 рублей. Среди красавиц чуть повыше нашлась «Удмуртская ель» высотой 150–200 см, ее упакуют за 3 299 рублей.



В гипермаркете «Лента» выбор невелик, но цена радует. Как информирует интернет магазин, живая ель высотой 120–150 см стоит всего 899 рублей, дерево чуть повыше — 150–190 см — стоит 1 099 рублей.



Что касается сервисов доставки, «Яндекс Маркет» предлагает живую ель высотой 100–150 см за 999 рублей. Елочка повыше — 150–200 см — обойдется в 1 299 рублей. Доставить обещают за 14 минут. В «Мегамаркете» ель высотой 135–165 см выставили за 999 рублей, привезут за 15–30 минут. На Ozon самый бюджетный вариант нашелся за 1 604 рубля, это елка высотой 100–125 см.



Кроме того, есть и независимые сервисы доставки, которые уже много лет привозят елки домой к петербуржцам. К примеру, «Елки от Деда Мороза», «Елка в СПб», «Елки VIP», «Мастер Елкин». В них, к примеру, пушистую и густую ель «под потолок» продают по 3 тысячи рублей с доставкой (в день заказа), а дорогие варианты с иностранными пихтами обходятся и в 20 тысяч. Вместе с елкой могут привезти также подставку, мешок для сбора опавших иголок и даже сами установить и украсить.

Ирина Лысак, специально для «Фонтанки.ру»