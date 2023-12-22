Новогодний рейд: в Петербурге убрали 6 незаконных ёлочных базаров. Деревья с них отправятся в утиль

Сотрудники комитета по контролю за имуществом в первые дни работы ёлочных базаров в Петербурге провели рейд по незаконным точкам продажи новогодних деревьев. От неучтенных елей избавили шесть участков. А их коллеги из комитета по законности изъяли у нарушителей еще более 150 деревьев.
В ходе рейдов в нескольких районах Петербурга от незаконных ёлочных базаров освободили шесть городских земельных участков общей площадью более 100 квадратных метров, сообщает 22 декабря пресс-служба Комитета по контролю за имуществом. Несанкционированные места продаж убрали на Варшавской, Алтайской и Краснопутиловской улицах, Московском проспекте и Пулковском шоссе. На Бухарестской улице урезали площадь базара — оказалось, что договор с городом у предпринимателя был, но он занял сильно больше места, чем было положено. Другой предприниматель заключал договор аренды ранее, но тот уже прекратил действовать, а бизнесмен продолжал продажи.
Комитет по контролю за имуществом Петербурга
Проверяющие изъяли более полутысячи елей. Еще более 150 деревьев изъяли и отправили на склад временного хранения сотрудники комитета по вопросам законности, которые нашли незаконную точку продажи, когда обследовали Приморский район в рамках еженедельных рейдов.
За продажу ёлок в не предназначенных для этого местах недобросовестных предпринимателей привлекут к административной ответственности. Незаконные ёлочные базары демонтируют, а продаваемые деревья утилизируют.
Напомним, что легальные ёлочные базары начали работать в Петербурге с 20 декабря. Список их опубликован на сайте СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга». Проработают новогодние базары до 31 декабря.