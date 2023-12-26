В Петербурге снова пресекли незаконную торговлю елками. Изъятые деревья встретят Новый год на складе

Несколько десятков елок не встретят Новый год в домах петербуржцев, поскольку торговля ими велась в неположенном месте. Как передает корреспондент «Фонтанки», в ходе рейда 26 декабря комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности посетил два елочных базара в Приморском районе — на пересечении улицы Ильюшина с улицей Авиаконструкторов и Стародеревенской улицей.



Оба адреса не вошли в список, утвержденный городскими властями для размещения елочных базаров. Продавцы не смогли подтвердить свое право торговать на городской земле.