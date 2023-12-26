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    В Петербурге снова пресекли незаконную торговлю елками. Изъятые деревья встретят Новый год на складе

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    Несколько десятков елок не встретят Новый год в домах петербуржцев, поскольку торговля ими велась в неположенном месте. Как передает корреспондент «Фонтанки», в ходе рейда 26 декабря комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности посетил два елочных базара в Приморском районе — на пересечении улицы Ильюшина с улицей Авиаконструкторов и Стародеревенской улицей.

    Оба адреса не вошли в список, утвержденный городскими властями для размещения елочных базаров. Продавцы не смогли подтвердить свое право торговать на городской земле.

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    На каждой из точек сотрудники комитета изъяли по нескольку десятков елок. Их поместят на склады ответственного хранения. Предполагается, что после рассмотрения протокола и уплаты штрафа предприниматели смогут их забрать. Но, вероятно, это случится уже после праздников, когда елки будут никому не нужны.

    В комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности сообщили, что ежедневно инспектируют город, выявляя незаконную продажу елок. Недобросовестным предпринимателям, которые ведут торговлю без разрешения города, грозит административный штраф.

    Ранее сотрудники комитета по контролю за имуществом ликвидировали шесть незаконных елочных базаров. Изъятые в ходе рейда деревья утилизировали.

    Сезон елочных базаров в Петербурге продлится с 20 до 31 декабря. Смольный утвердил более 60 адресов для продажи новогодних деревьев.

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