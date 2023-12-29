Станция метро «Балтийская» меняет режим работы в конце года, а «Площадь Восстания» — в начале

На двух оживленных станциях петербургского метрополитена в конце декабря — начале января меняется режим работы вестибюлей. На «Балтийской» и «Площади Восстания» отремонтируют эскалаторы, сообщает 29 декабря пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».



Наземный вестибюль станции «Балтийская» будет работать по другому графику с 30 декабря 2023 года по 19 марта 2024 года. В рабочие дни вход на станцию будет закрыт с 8:10 до 9:20 и ограничен с 17:00 до 19:00.

На станции «Площадь Восстания» изменится режим работы вестибюля №2 с выходом на Лиговский проспект и к Московскому вокзалу. С 9 по 11 января 2024 года вход в него будет закрыт с 8:00 до 9:30 и ограничен с 17:00 до 19:00, а 12 января его закроют с 8:00 до 9:30 и с 17:30 до 20:00.