«Оливье с ананасами? Я знаю, как все относятся». Необычные новогодние рецепты от петербуржцев

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«Фонтанка» попросила петербуржцев поделиться семейными рецептами новогодних блюд. Никто не ожидал, что мы узнаем про оливье с ананасами. Или креветками. Но они существуют. Делимся теперь этим и другими кулинарными открытиями с вами.



«Я знаю, как все относятся к оливье с ананасом... Но это до момента, пока не попробуют. Рецепт от моей мамы», — рассказала «Фонтанке» петербурженка Алина. Ананас, по её словам, добавляет в оливье «свежий, сладковатый вкус и приятную кислинку», которая прекрасно сочетается с привычным набором ингредиентов и создает интересный «баланс сладкого и солёного в одном блюде».



Ингредиенты в целом обычные: колбаса (300 г), зелёный горошек (1 банка), картофель (400 г), яйца (3 шт.) и.... консервированные ананасы (200 г).



«Этот рецепт — настоящая легкость и простота, даже ребёнок справится! Сначала надо сварить картофель и яйца, а также промыть горошек в холодной воде через дуршлаг. Затем переходим к нарезке картофеля, яиц, колбасы и ананасов — их рекомендуется нарезать кубиками, ананасы — крупными. Как только всё нарезано, остаётся лишь смешать и заправить получившуюся смесь майонезом или сметаной. На усмотрение можно добавить листья салата», — рассказала Алина.

«Классический оливье есть невозможно. Мы дома делаем с креветками», — резюмировала читательница Валентина. И поделилась рецептом.



Нужно: 500 г картофеля, 4 яйца, 3 средние морковки, 4–5 соленых огурцов, 200 г вареной ветчины или колбасы, 4 столовые ложки майонеза, соль и перец по вкусу и... 300 г отварных креветок.

«Сварите картофель и яйца, остудите, а затем очистите и нарежьте кубиками. Отварите креветки в подсоленной воде до готовности. Остудите, очистите от панциря и нарежьте на небольшие кусочки. Сварите морковь до мягкого состояния и нарежьте кубиками. Следом — маленькими кубиками огурцы и ветчину (или колбасу). Потом все кидаем в одну большую миску, можете посолить и поперчить по вкусу, затем добавьте майонез», — рассказала читательница.



Валентина рекомендует украшать оливье с креветками свежей зеленью, нарезанными оливками и даже самими креветками — красиво разложенными сверху. Перед подачей на стол салат лучше подержать в холодильнике хотя час, чтобы все «вкусы соединились».



Другая читательница «Фонтанки» написала, что вышла замуж и уже три года отмечает Новый год вместе с семьей мужа. «У них традиционный салат: апельсины (сладкие), чеснок, оливки, оливковое масло. Очень вкусно получается», — рассказала она.

Несколько читателей также прислали похожие рецепты салатов с апельсинами. И рассказали, что это очень вкусно — сладкий вкус на фоне чеснока и маслин.



Ингредиенты: один или два апельсина, горсть оливок (маслин) без косточек, долька чеснока, оливковое масло.

«Подготовьте апельсин, вырежьте его на дольки или нарежьте тонкими кружочками. Разрежьте оливки (маслины) на половинки или крупные кусочки для удобства использования в салате. Натрите дольку чеснока для придания вкуса. Смешайте апельсины, оливки (маслины) и чеснок в большой миске или на сервировочной тарелке. Полейте оливковым маслом смесь апельсина, оливок и чеснока. Обильно, но не излишне. По желанию добавьте кунжут для дополнительной текстуры и вкусовых оттенков», — описала читательница.



Александр рассказал об «императорском форшмаке» из маринованной селедки, который он традиционно готовит на Новый год. Нужны два яблока, две луковицы, два яйца и 300 г селедки.



«Маринованную селедку надо хорошенько промыть, чтобы убрать излишнюю соленость, затем удалить кожу и кости. Потом её необходимо нарезать на мелкие кусочки (я измельчаю в блендере). После этого очистите яблоки от кожуры и семян, затем нарежьте их на кубики или измельчите в блендере для более гладкой текстуры. Нарежьте лук мелкими кубиками или измельчите. Варите яйца в течение 10–12 минут, затем остудите, очистите и мелко нарежьте», — перечислил он последовательность.



Затем селедка, яблоки, лук и яйца встречаются в одной тарелке. Остается добавить майонез и тщательно перемешать. По желанию можно добавить немного лимонного сока для свежести и аромата. Перед подачей форшмак надо охладить в холодильнике несколько часов.

