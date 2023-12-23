5 необычных рецептов оливье от наших читателей: со шпротами, халапеньо, сладким перцем

В ресторанах можно найти самые безумные варианты оливье, но и наши домашние рецепты ничем не хуже! Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Учитывая, как подрос в последнее время индекс оливье, есть вероятность, что скоро этот салат станет деликатесным, а яйца в нём выгоднее будет заменять красной икрой. Но и без нее рецепты традиционного новогоднего салата могут быть довольно нестандартными и даже экспериментальными. Мы попросили читателей со всей России поделиться секретами семейной кухни и нашли среди них 5 любопытных рецептов.



Оливье слоеный с яблоками и сыром В основном мы привыкли видеть оливье этакой смесью, но для пущей эстетики некоторые наши читатели готовят его слоями. Как, например, Олеся из Екатеринбурга. Вот какие ингредиенты использует девушка:

отварная куриная грудка — 0,5 шт.;

вареные яйца — 5 шт.;

твердый сыр — 150 гр.;

лук (красный или обычный) — 0,5 шт.;

яблоки гренни смит — 2 шт.;

грецкие орехи — 5 шт.;

майонез — по вкусу.

Первым делом Олеся натирает на крупной терке белок вареного яйца и кладет его нижним слоем. Поверх него — майонез. Следом — отварная куриная грудка и снова слой майонеза. На эту основу она кладет ингредиенты в таком порядке: лук, тертое яблоко, тертый сыр, тертый желток. Самый верхний слой — измельченный грецкий орех.

Оливье без картошки, но с кинзой, каперсами, квашеной капустой Читательница Таня из Волгограда говорит: если вы хотите получить по-настоящему вкусный оливье, не стремитесь ни к какой исторической точности, а соблюдайте несколько основных правил: не кладите в него картошку; режьте все продукты мелко, по возможности под размер горошка; не жалейте яиц и хорошо разваренной морковки; огурцы должны быть бочковыми, народными, а маринованные — фу. Или ищите баночные несладкие огурцы с минимумом уксуса. — Вот пример прекрасного оливье. Хорошую курицу сварить на медленном огне, не переварить. Еще и бульон останется. Варить так: курица, 2 луковицы, 4 морковки, 2 стебля сельдерея, в конце посолить. А кто хочет — солите в начале. Когда немного остынет, разобрать на мясо-кости и нарезать помельче, — делится рецептом Таня. — Морковку тоже нарезать, а если ее мало, то отдельно сварить еще морковки. 4 крутых яйца покрошить. Банку горошка среднего размера, воду слить. Проверить обязательно, чтобы горошек не был грубым. Штуки 4–5 бочечных соленых огурцов, без кожуры, мелко нарезать. Побольше кинзы нарезать мелко. Половинку большого яблока, лучше антоновки, — как можно мельче. Можно любое кислое яблоко.



Тем, кто не любит курицу, автор рецепта предлагает заменить ее говядиной. Можно и докторской колбасой, «хотя она уже не та». — Захотелось добавить столовую ложку каперсов — на здоровье. Шматок квашеной капусты, мелко нарезанной, — милости просим. Пригоршню соленых или маринованных грибов — и это прекрасно. Более того, если не жалко свежий огурец зимой — и его до кучи. В идеале нужно пробовать и добавлять, чтобы сбалансировать и соленость, и сладость, и мягкость. Солить не надо, это сделают огурцы.



Отдельное внимание Таня предлагает уделить заправке. По ее словам, это может быть и любой магазинный майонез, но вместо него всё же предлагает такой вариант: выжать сок двух лимонов; смягчить кислоту лимона примерно двумя столовыми ложками сахара; положить граммов 100 сметаны; почти удвоить это количество хорошим покупным майонезом, а не хотите — продолжайте смешивать лимон, сахар и сметану, но тогда можно добавить щепотку соли. Но главный секрет вкусного оливье, по словам Тани, — не класть в салат картошку, потому что она «всё заглушит».



Оливье «Нежирный» А вот читательница под ником Пальма из Нижнего Новгорода ничего страшного в добавлении картофеля в оливье не видит. Ингредиенты для ее вариации таковы:

отварная курица — 250 г;



картофель — 2 шт.;

яйцо куриное — 3 шт.;



морковь — 1 шт.;

огурец маринованный — 1–2 шт.;

лук репчатый салатный — 1 шт.;

зеленое яблоко — 1 шт.;

консервированный зеленый горошек — 100 г;

майонез — 100 г;

сметана — 50 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Она советует обратить особенное внимание на яблоко в салате, которое должно быть зеленым и кислым — именно такое «придает блюду свежесть».



— Огурцы я кладу маринованные, лук — красный, салатный. Заправить лучше майонезом со сметаной, так оливье будет менее жирным, — резюмирует наша читательница. Оливье с копченой скумбрией Любителям рыбы наша читательница Агата Стелс предлагает добавить в оливье копченую скумбрию — говорит, это будет «очень необычно и вкусно». Ингредиенты такие: картофель;

яйца;

маринованные огурцы;

скумбрия — «не сильно жирная, горячего (можно холодного) копчения»;

майонез;

немного зелени. Всё это Агата предлагает покрошить кубиками. Их размер не принципиален — «как вам больше нравится». Заправляйте всё майонезом и забудьте о моркови и зеленом горошке — девушка уверяет, что без них будет вкуснее. Оливье с раковыми шейками и красной икрой Кажется, мы не зря подумали вначале об оливье с красной икрой. Ведь именно такую вариацию предлагает наша читательница Ольга Габова. Правда, икра в ее рецепте яиц не заменяет. Впрочем, чего мы тут объясняем, записывайте скорее:

картофель отварной — 160 г;

морковь отварная — 160 г;

яйца — 4 шт.;

огурцы соленые — 160 г;

раковые шейки — 80 г;

горошек консервированный — 155 г;

майонез домашний — 100 г;

икра красная — 50 г;

зеленый лук — 3 г. Кстати, с магазинным майонезом Ольга этот оливье предпочитает не готовить. Вместо этого предлагает приготовить заправку самостоятельно. Для домашнего майонеза вам понадобятся:

оливковое масло extra virgin — 200 мл;

яичные желтки — 2–3 шт.;

сахар — 1 ч. л. без горки;

соль — 0,25 ч. л.;

горчица столовая — 0,5 ч. л.;

лимонный сок — по вкусу. Для начала приготовим домашний майонез. — Тщательно смешать желтки с сахаром, солью и горчицей. Постепенно добавляя понемногу оливковое масло, круговыми движениями в одну сторону тщательно эмульгировать ингредиенты, — рассказывает Ольга. — В конце вливаемое количество масла можно увеличивать, но вначале добавлять его тонкой струйкой, очень осторожно. В конце добавить в эмульсию лимонный сок, еще раз тщательно перемешать и ненадолго поставить майонез в холодильник, чтобы соус немного загустел.

А пока он там выстаивается, возьмемся за остальные составляющие. Здесь без особых хитростей:

— Овощи, вареные яйца и раковые шейки нарезать кубиками. Сложить нарезанные ингредиенты в миску, посолить, перемешать. Добавить консервированный горошек и красную икру. Аккуратно перемешать, — продолжает Ольга. Как только вы всё это сделаете, заправляйте салат домашним майонезом и украшайте блюдо мелко порубленным зеленым луком. P. S. Больше всего мы в этом рецепте переживаем, конечно, за консистенцию красной икры. Если вы пробовали такой рецепт, расскажите в комментариях — она лопается или нет? Другие рецепты оливье Были среди предложенных нашими великими читателями рецептов оливье и другие вариации, но они оказались не так подробны, поэтому мы вкратце представим их отдельным пунктом. Ведь там есть действительно любопытные варианты.

Например, читательница Ольга говорит, что картошку лучше заменять красной фасолью. — Всё остальное так же: маринованные и свежие огурцы, докторская колбаса, морковка вареная, горошек, майонез. Еще лук репчатый мариную или кипятком ошпариваю, чтобы не резкий был, — говорит Ольга.

Варвара из Перми говорит, что к основным ингредиентам салата добавляет свежий и сладкий болгарский перец. — Мелко-мелко режу, добавляю половину чайной ложки лимонного сока, свежие укроп и зелень, — советует Варвара. Еще одна пермячка, представившаяся под ником Ева_Гения, говорит, что вместо картошки кладет в оливье авокадо, а вместо колбасы — грудинку или карбонат и «хорошие крабовые палочки». А главное — «никакого репчатого лука, никаких соленых огурцов». Нина вообще «попробовала добавлять в оливье халапеньо — прикольно получается». А наша читательница Анна из Волгограда готовит оливье со шпротами. «Баночки хватит», — уверяет Анна.

— Курица, колбаса, соответственно, тоже не нужны. Вместо маринованного огурчика идет свежий, — говорит Анна. Ну а если вам приелась стандартная подача на тарелках, вот вам вариант от девушки с экзотическим именем Ирви из Ростова-на-Дону.

— Я обычный оливье раскладываю в вафельные (как тарталетки) рожки. Украшаю свежей зеленью, можно для декора креветочку запеченную в сырной панировке и помидорку черри. И удобно брать, уже порционно получается, и аккуратно смотрится, — говорит Ирви.

Какой вариант оливье вы обязательно попробуете приготовить? Слоеный с яблоками и сыром Без картошки, но с кинзой, каперсами, квашеной капустой «Нежирный» С копченой скумбрией С раковыми шейками и красной икрой Не буду изменять своим фирменным рецептам. Каким — напишу в комментариях