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    Поднимите рыбу со дна! Шеф-повар показал правильный рецепт селедки под шубой

    Учимся готовить новогодний салат с Михаилом Аракеловым

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    28 комментариев

    Необычный рецепт самого новогоднего салата

    Максим Бутусов / E1.RU

    Шеф-повар Михаил Аракелов показал нестандартный рецепт селедки под шубой. Самый популярный новогодний салат он готовит из тех же ингредиентов, но по необычной технологии. Рыбу, например, выкладывает не на дно, а сверху. А овощи сначала смешивает с майонезом и только потом отправляет в посуду. Посмотрите рецепт в коротком видео.

    — Этот рецепт подходит тем, кто хочет удивить гостей, подать салат как-то необычно. Для украшения я использую перепелиное яйцо, отваренное всего две минуты, перья зеленого лука и щучью икру. Она не просто украшает салат, но и придает ему интересный вкус, — объясняет шеф-повар.

    Вот ингредиенты на 10 порций салата «Сельдь под шубой»:

    • филе сельди — 400 граммов,
    • картофель отварной — 300 граммов,
    • морковь отварная — 300 граммов,
    • свёкла отварная — 300 граммов,
    • репчатый лук — 100 граммов,
    • майонез — 400 граммов,
    • зеленый лук — 20 граммов,
    • яйцо перепелиное отварное — 10 штук,
    • щучья икра — 10 чайных ложек,
    • соль — 50 граммов.

    Важно отметить, что овощи при варке Михаил не солит. Соль добавляет уже после натирания, при заправке майонезом. Инструкцию о том, как собирать салат, смотрите в видео выше.

    Какой новогодний салат ваш любимый?

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    Сельдь под шубойСеледка под шубойСалатРецептМихаил АракеловНовый год
    ЛАЙК5
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    Комментарии 28

    Гость16 Дек 2023 в 11:02
    Кому как нравится, тот так и готовит. Меня вот вариант "селёдка на шубе, плавающая в соли и майонеза" нисколько не вдохновил.
    +0−0
    Гость16 Дек 2023 в 10:59
    Это помои. Сельдь смешивать с луком - это вообще за гранью, ещё и в кашу всё - так скот кормят.
    Картофель ("в мундире") режется мелко и идёт первым слоем - чтобы впитать в себя "сок" с сельди, свеклы и пр.. "Сельдь под шубой" не подаётся из под ножа.
    Вот у таких "мастеров" и "сельдь стекольщика" за пять минут делается. Тестомеса к начинке допустили...
    +0−1
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