Поднимите рыбу со дна! Шеф-повар показал правильный рецепт селедки под шубой

Необычный рецепт самого новогоднего салата
Максим Бутусов / E1.RU
Шеф-повар Михаил Аракелов показал нестандартный рецепт селедки под шубой. Самый популярный новогодний салат он готовит из тех же ингредиентов, но по необычной технологии. Рыбу, например, выкладывает не на дно, а сверху. А овощи сначала смешивает с майонезом и только потом отправляет в посуду. Посмотрите рецепт в коротком видео.
— Этот рецепт подходит тем, кто хочет удивить гостей, подать салат как-то необычно. Для украшения я использую перепелиное яйцо, отваренное всего две минуты, перья зеленого лука и щучью икру. Она не просто украшает салат, но и придает ему интересный вкус, — объясняет шеф-повар.
Вот ингредиенты на 10 порций салата «Сельдь под шубой»:
- филе сельди — 400 граммов,
- картофель отварной — 300 граммов,
- морковь отварная — 300 граммов,
- свёкла отварная — 300 граммов,
- репчатый лук — 100 граммов,
- майонез — 400 граммов,
- зеленый лук — 20 граммов,
- яйцо перепелиное отварное — 10 штук,
- щучья икра — 10 чайных ложек,
- соль — 50 граммов.
Важно отметить, что овощи при варке Михаил не солит. Соль добавляет уже после натирания, при заправке майонезом. Инструкцию о том, как собирать салат, смотрите в видео выше.