Чем удивить гостей на Новый год: 6 небанальных рецептов блюд — альтернатива «шубе» и оливье

Закуски — неизменная составляющая турецкой кухни Sütlü Mutfak / YouTube Поделиться Поделиться





Приближается Новый год, и хозяйки уже ломают голову над тем, какими необычными блюдами порадовать близких. Если оливье, «мимоза» и «шуба» вам уже порядком поднаскучили, традиционные турецкие закуски — мезе разнообразят праздничное застолье. Они прекрасно сочетаются с привычными новогодними напитками.



Закуска из грибов и кабачков Для приготовления этого блюда нужны следующие ингредиенты:

грибы (лучше шампиньоны) — 250–300 г.;

2 маленьких кабачка или 1 средний;

1 пучок укропа;

сметана или несладкий (греческий) йогурт;

оливковое масло;

соль.



Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на небольшом количестве оливкового масла, затем переложите в отдельную миску, чтобы они остыли.

Натрите кабачки на терке и еще раз обжарьте их с небольшим количеством оливкового масла, пока они не пустят сок, и дайте остыть.

Мелко нарежьте укроп, соедините все ингредиенты (кабачки, грибы, укроп, йогурт, соль) в миске и перемешайте.



Можно подавать в салатнике или на тарталетках.

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Салат с тунцом Этот рецепт необычайно прост, и сделать его можно поручить даже ребенку. Нам понадобится:

2 небольшие банки тунца (160 г);

2 столовые ложки майонеза с горкой;

1 маленькая банка кукурузы (150 г);

1 пучок укропа;

1 маленькая луковица.



Мелко нарежем лук и укроп. Сливаем жидкость из кукурузы полностью и жир из рыбных консервов. Перекладываем оба ингредиента в миску и слегка перемешиваем. Добавьте майонез, перемешайте и переложите на сервировочную тарелку. По желанию вместо репчатого можно добавить 2 перышка зеленого лука — получится вкусно.

Nefis Yemek Tarifleri / YouTube Поделиться Поделиться





Мезе с брокколи Этот рецепт понравится тем, кто следит за фигурой и даже в новогодние праздники героически старается считать калории. Потребуется:

морковь — 1 шт.;

3 столовые ложки растительного масла (лучше оливкового);

3–4 столовые ложки (с горкой) кукурузы;

1–2 столовые ложки грецких орехов;

1 маленькая брокколи;

1 пучок укропа;

2 зубчика чеснока;

7–8 столовых ложек сметаны или кислого (греческого) йогурта;

2 столовые ложки майонеза (по желанию);

соль по вкусу.

Отварите брокколи в течение примерно 5 минут: она не должна стать слишком мягкой, а оставаться твердой. Также отварите тертую морковь. Откиньте овощи на дуршлаг и слейте жидкость.



Возьмите широкую миску, положите туда сметану (или йогурт), майонез, соль и измельченный чеснок и перемешайте. Затем добавьте кукурузу и мелко нарезанный укроп, измельченные грецкие орехи и снова перемешайте.

Когда овощи остынут, нарежьте брокколи небольшими кусочками, добавьте морковь и еще раз перемешайте с уже готовым соусом. Подавать можно в салатнике, на бутербродах или тарталетках.

Скриншот: Kevserin Mutfagi / YouTube Поделиться Поделиться





Закуска из моркови и кабачков Этот рецепт наверняка оценят владельцы огорода, так как практически все ингредиенты для него могут найтись у рачительного садовода. Нам нужны:

1 кабачок средних размеров (или 2 молодых);

морковь — 2 шт.;

3–4 ложки растительного масла;

5–6 ложек сметаны или несладкого (греческого йогурта);

1–2 столовые ложки воды (для разбавления йогурта);

½ стакана грецких орехов;

2 зубчика чеснока;

½ ч. л. соли;

петрушка.

Очистить кабачки и морковь от кожицы и натереть на крупной терке. На дно сковороды налить растительное масло и потушить по отдельности кабачки до того момента, как будет выделяться сок, затем добавить морковь и тушить вместе 5–6 минут.

Дождитесь, пока овощи остынут, иначе йогурт или сметана могут свернуться. После этого в салатник положите подготовленные кабачки и морковь, мелко нарезанные орехи и чеснок, а также соль, йогурт или сметану. Тщательно перемешайте. Если будет слишком густо, добавьте немного воды. После этого оставьте закуску в холодильнике на 1–2 часа.

hünerli kadınlar / YouTube Поделиться Поделиться





Салат из макарон Это блюдо в Турции обожают и стар и млад. Да и хозяйки тоже рады стараться, ведь готовится оно без особых усилий и из тех продуктов, что всегда под рукой. Нам нужны:

150 граммов консервированного зеленого горошка;

100 граммов отварной моркови;

огурцы маринованные или консервированные — 5–6 шт.;

2–3 веточки укропа;

100 граммов консервированной кукурузы;

1 стакан сметаны;

1 столовая ложка майонеза;

2 столовые ложки оливкового масла;

1 чайная ложка сушеной мяты (по вкусу);

макароны — 1 уп.;

соль — ½ чайной ложки.

Отварите макароны в кипящей воде 10–12 минут, слейте воду и оставьте остывать. Чтобы приготовить заправку, смешайте в миске сметану и майонез. Добавьте туда макароны, мелко нарезанный укроп, маринованный огурец, зеленый горошек, кукурузу, нарезанную кубиками отварную морковь. Смешайте все ингредиенты и подавайте на стол.

Макароны подойдут любые Hilalin Mutfagi / YouTube Поделиться Поделиться





Мусака из баклажанов В Турции очень любят баклажаны, поэтому готовят из них всевозможные закуски, салаты и вторые блюда. Один из таких рецептов — мусака, которая порадует ваших гостей и станет украшением стола. Готовить его несложно. Кстати, до сих пор ведутся споры — это блюдо пришло из греческой или турецкой кухни. Нам потребуется:



4 баклажана среднего размера;

350 граммов мясного фарша;

3 зеленых перца;

2 помидора;

1 луковица среднего размера;

1,5 стакана горячей воды;

2 зубчика чеснока;

3 столовые ложки оливкового масла;

соль;

черный перец;

перец чили;

тмин;

1 столовая ложка томатной пасты.

Сначала очистите баклажаны и нарежьте их кружками не толще 1 сантиметра, замочите в соленой воде примерно на полчаса, затем обсушите, слегка обжарьте на горячем масле и выложите на бумажное полотенце.

В подходящую сковороду налейте немного масла и слегка обжарьте фарш, затем добавьте в него мелко нарезанный лук и перец и продолжайте готовить. После этого посыпьте измельченным чесноком, положите также нарезанный мелкими кубиками помидор (кожицу лучше снять) или томатную пасту, соль, перец, тмин.

Когда из тушащегося фарша выпарится сок, добавьте 0,5 стакана горячей воды и продолжайте помешивать, пока вода не выпарится, после чего выключите конфорку.



Разложите баклажаны по дну кастрюли и положите на них смесь фарша, добавьте 1 стакан горячей воды и тушите на среднем огне около 15 минут. Остудите мусаку и выложите ее в салатник.

Вкусно и сытно Nefis Yemek Tarifleri | Bugün Ne Pişirsem? / YouTube Поделиться Поделиться





Что будете готовить на новогодний стол? Закуску из грибов и кабачков Салат с тунцом Мезе с брокколи Закуску из моркови и кабачков Салат из макарон Мусакку из баклажанов Я за традиционные новогодние блюда Не буду готовить, пойду в ресторан