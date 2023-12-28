«Папа дома, всё в порядке». Михаила Боярского выписали из больницы

Актёр Михаил Боярский уже находится дома после планового обследования в больнице Петербурга. Об этом 28 декабря рассказал «Фонтанке» сын артиста, депутат Госдумы Сергей Боярский.
«Папа дома, всё в порядке. 31-го будет играть спектакль», — сказал Боярский.
Именно перед предстоящим спектаклем родственники артиста рекомендовали ему оценить состояние своего здоровья.
Согласно афишам, 31 декабря Михаил Боярский выйдет на сцену Театра имени Ленсовета со спектаклем «В этом милом старом доме».
28 ноября Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем. После этого в театре изменили репертуар и показали «Ревизора» вместо спектакля «В этом милом старом доме». 4 декабря артиста выписали.