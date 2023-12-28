Уволенный сотрудник ресторана в Пушкине заглянул к коллегам и ударил ножом администратора

Ресторанного мстителя задержали сотрудники Росгвардии в Пушкинском районе Петербурга. После увольнения мужчина пришел на бывшее место работы с ножом.
В одиннадцатом часу вечера 27 декабря сработала кнопка тревожной сигнализации в ресторане, расположенном в Лицейском переулке в Пушкине, сообщает 28 декабря пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. На место выехал наряд вневедомственной охраны Колпинского района. Сотрудники заведения рассказали прибывшим росгвардейцам, что в ресторан пришел мужчина, которого ранее оттуда уволили. Он был пьян и завязал конфликт с администратором.
В ходе ссоры бывший коллега угрожал оппоненту убийством, а затем ударил ножом по руке. Буяна задержали и доставили в территориальный отдел полиции. Пострадавшему вызвали скорую. На место выезжала следственно-оперативная группа.