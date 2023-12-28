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    Минздрав предложил снизить возраст осмотра девочек у гинеколога до 13 лет

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    Возраст профилактических осмотров несовершеннолетних девочек врачом-гинекологом предлагается снизить с 14 до 13 лет. Проект соответствующего приказа разработал Минздрав России. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 27 декабря.

    Сейчас порядком проведения профилактических осмотров несовершеннолетних, который утвержден Минздравом, предусмотрен осмотр акушером-гинекологом девочек в 14 лет. Однако при современном подходе, направленном на раннее выявление заболеваний репродуктивной системы у подростков, и с учетом физиологии необходимо пересмотреть этот момент, снизив возраст осмотра до 13 лет, считают в министерстве.

    В пояснительной записке к документу отмечается, что принятие проекта приказа не влияет на достижение показателей государственных программ, а также целей, показателей и результатов национальных и федеральных проектов.

    Главный внештатный гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава России Елена Уварова пояснила, что возраст осмотра у гинеколога имеет принципиальное значение для здоровья девочек-подростков, в том числе репродуктивного, передает ТАСС. По ее словам, во время полового созревания год значит очень много, и врач может своевременно оказать пациентке помощь, раньше заметив, что что-то в развитии идет не так. Например, если в 13 лет у девочки нет молочных желез или менструации — это уже приличная задержка полового развития или признак проблем со здоровьем, и с этим должен разбираться врач.

    Задержка менструации в 13-летнем возрасте может говорить о синдроме поликистозных яичников, а болезненные месячные — об эндометриозе, отметила Уварова. «Это заболевание — современная женская пандемия. За несколько лет эндометриоз может достичь серьезных размеров, поэтому даже один год имеет важное значение для сохранения здоровья девочки», — заключила она.

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