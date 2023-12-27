На проспекте Ветеранов увидели автобус-экспресс до Пулково. Его и правда запускают

Читатели «Фонтанки» заметили автобус-экспресс до Пулково, который отправлялся от станции метро «Проспект Ветеранов». Скоро он будет это делать регулярно.
Фотографии двухсекционного автобуса от «Проспекта Ветеранов» на «Фонтанку» прислали 27 декабря. На борту изображен «Медный всадник», иконка метрополитена, автобуса и самолёта. Также на окне красуется надпись «Пулково экспресс».
Как сообщил читатель, ещё в апреле на бульваре Новаторов появился новый павильон с информацией об автобусах маршрута № 82Э. Они будут курсировать по Дачному проспекту вдоль КАД с 6:00 до 0:30. Интервал движения — 15 минут, остановка находится в нескольких шагах от «первого» выхода из метро.
По данным «Фонтанки», читатель наблюдал обкатку нового маршрута, она делается для водителей и для проверки бортового оборудования. На регулярной основе автобусы начнут курсировать на этой неделе.
Напомним, на данный момент самый востребованный способ добраться до Пулково на общественном транспорте — это автобусы № 39 и 39э от станции метро «Московская». Для них специально закупали машины особо большого класса. В то же время в городе обсуждаются и частично реализуются другие способы транспортного обеспечения аэропорта: строительство метро (опять же от станции «Проспект Ветеранов»), линия трамвая (как продолжение сети «Купчино» — «Шушары» — Славянка») и включение Пулково в одно из полуколец «городской электрички» РЖД.