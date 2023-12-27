На проспекте Ветеранов увидели автобус-экспресс до Пулково. Его и правда запускают

Читатели «Фонтанки» заметили автобус-экспресс до Пулково, который отправлялся от станции метро «Проспект Ветеранов». Скоро он будет это делать регулярно.



Фотографии двухсекционного автобуса от «Проспекта Ветеранов» на «Фонтанку» прислали 27 декабря. На борту изображен «Медный всадник», иконка метрополитена, автобуса и самолёта. Также на окне красуется надпись «Пулково экспресс».