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    В России продлили запрет на вывоз техники и оборудования до конца 2025 года

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    Правительство России продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны техники и оборудования иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина 27 декабря.

    Так, ограничение коснется в том числе технологического и медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, некоторых видов летательных аппаратов, радиолокационных приборов, аккумуляторов и станков для обработки металлов.

    Согласно документу, экспортные ограничения не касаются только государств — членов Евразийского экономического союза. Все остальные страны — под запретом.

    Кроме того, новым постановлением до конца 2025 года продлили возможность применения ограничений на ввоз семян отдельных видов из недружественных стран.

    Несмотря на проблемы с поставками, производственные мощности на территории России смогли сохранить все предприятия иностранных концернов. Так, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в марте 2022 года остановил производство по причине нехватки комплектующих. Однако уже в первом квартале 2024 года производство может быть возобновлено. Корейские собственники планируют заключить сделку с российской AGR, близкой к автодилеру «Авилон», отмечают собеседники «Фонтанки».

    Эта же компания получила калужский завод Volkswagen, который, несмотря на почти двухлетний простой, сохранил оборудование для производства и в ближайшее время планирует начать выпуск автомобилей совместно с китайскими партнерами.

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    Запрет на вывоз техники
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