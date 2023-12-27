В России продлили запрет на вывоз техники и оборудования до конца 2025 года

Правительство России продлило до конца 2025 года запрет на вывоз из страны техники и оборудования иностранного производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте кабмина 27 декабря.



Так, ограничение коснется в том числе технологического и медицинского оборудования, сельхозтехники, электрической аппаратуры, турбин, ядерных реакторов, волоконно-оптических кабелей, некоторых видов летательных аппаратов, радиолокационных приборов, аккумуляторов и станков для обработки металлов.

