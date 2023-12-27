В Янино будут перегружать китайские легковушки и грузовики GAC Motor — по 3 тысячи штук за раз

Тыловой терминал стивидорного холдинга Global Ports логистический парк «Янино» в Ленинградской области стал партнером китайского автомобильного бренда GAC Motor. Об этом 27 декабря сообщает InfraNews.



Мощности логистического парка, где транспорт растаривают и хранят до отправки в дилерские центры, будут использоваться производителем и грузовым агентом Torgmoll как перевалочный склад для легковых и грузовых автомобилей. Емкость стока составит не менее 3 тыс. единиц.



С апреля 2023 года петербургские морские терминалы «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и «Янино» перегрузили свыше 46 тыс. автомобилей.

