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    В Янино будут перегружать китайские легковушки и грузовики GAC Motor — по 3 тысячи штук за раз

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    Тыловой терминал стивидорного холдинга Global Ports логистический парк «Янино» в Ленинградской области стал партнером китайского автомобильного бренда GAC Motor. Об этом 27 декабря сообщает InfraNews.

    Мощности логистического парка, где транспорт растаривают и хранят до отправки в дилерские центры, будут использоваться производителем и грузовым агентом Torgmoll как перевалочный склад для легковых и грузовых автомобилей. Емкость стока составит не менее 3 тыс. единиц.

    С апреля 2023 года петербургские морские терминалы «Первый контейнерный терминал», «Петролеспорт» и «Янино» перегрузили свыше 46 тыс. автомобилей.

    На российском рынке GAC появился в 2019-м, в 2022 году было куплено 437 автомобилей, годом ранее вдвое больше — 923. На совместных предприятиях GAC Group производит автомобили Fiat, Honda, Mitsubishi и Toyota.

    Ранее «Фонтанка» выясняла, какие машины будет выпускать крупнейший в Петербурге автомобильный завод — Hyundai. Среди возможных вариантов — китайский GAC, представители которого посещали завод в Каменке этой осенью. Именно его собеседники «Фонтанки» называли основным претендентом.

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