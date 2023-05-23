Global Ports: в апреле оборот контейнеров в Петербурге и Усть-Луге вырос втрое относительно дна в прошлом году

Порты Петербурга и Усть-Луги в апреле 2023 года обработали в общей сложности 91 тыс. TEUs (эквивалент 20-футового контейнера). Это втрое больше, чем было в сентябре 2022 года, когда в портовой отрасли региона наблюдался наибольший спад из-за разрыва транспортных цепочек.



Согласно оценке Игоря Пухова, коммерческого директора группы Global Ports (входит в группу компаний «Дело», владеет в порту Петербурга тремя контейнерными терминалами), нынешний контейнерооборот составляет лишь половину от показателей апреля 2021 года. Однако он отмечает положительную динамику. Если в сентябре 2022 года все контейнерные терминалы региона обработали всего 31 тыс. TEUs, то уже к декабрю этот показатель вырос до 50 тысяч и весь 2023 год неуклонно рос.