Крепкий алкоголь в России подорожает на 10% в 2024 году

Цены на крепкие виды алкогольной продукции в России вырастут в среднем на 7–10% с 1 января 2024 года. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.
О соответствующих планах розничные торговые сети страны уже уведомили Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s). Причиной обновления цен называют увеличение ставки акциза до 643 руб. за литр спирта (на 4,9%) и подорожание спирта на 7%. Кроме того, в четвертом квартале 2023 года цены на алкоголь могут увеличиться еще на 10%. В том числе возрастут затраты на материалы и логистику.
Как отметили в АСГ, они планируют повышение цен на спиртное ниже уровня инфляции, что не окажет сильного влияния на продажи. Там ожидают изменения розничных цен на крепкий алкоголь в феврале, как и на все товары повседневного спроса.
Что касается последних, в преддверии Нового года россиян особенно возмутило подорожание яиц. Цены на них взлетели более чем на 50%, а объяснять причины взлетевшей стоимости пришлось даже президенту Владимиру Путину. «Фонтанка» побывала на «Птицефабрике Синявинской», а заодно узнала, куда исчез «самый доступный белок» и помогут ли обуздать инфляцию срочные меры правительства.
Также о росте цен на 20% в новом году заявили производители шоколада. Среди основных причин — рекордное подорожание какао-бобов из-за мирового дефицита.