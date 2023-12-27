Крепкий алкоголь в России подорожает на 10% в 2024 году

Цены на крепкие виды алкогольной продукции в России вырастут в среднем на 7–10% с 1 января 2024 года. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.



О соответствующих планах розничные торговые сети страны уже уведомили Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s). Причиной обновления цен называют увеличение ставки акциза до 643 руб. за литр спирта (на 4,9%) и подорожание спирта на 7%. Кроме того, в четвертом квартале 2023 года цены на алкоголь могут увеличиться еще на 10%. В том числе возрастут затраты на материалы и логистику.

