Цены на шоколад могут вырасти в 2024 году. Молочный подорожает меньше, чем горький

Производители шоколада предупредили о росте цен на продукцию в 2024 году. Об этом сообщает РБК 14 декабря со ссылкой на участников рынка. По данным издания, шоколад в следующем году может вырасти в цене на 15–20%.



Своих партнеров о грядущем увеличении цен предупредил крупнейший производитель шоколада, швейцарская компания Barry Callebaut. Основные причины — рекордное подорожание какао-бобов из-за мирового дефицита, ослабление рубля и рост цен на логистику и упаковку.

Цены на шоколад зависят от закупки производителями какао на бирже, заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, мировой урожай какао-бобов в последние три года был не велик, поэтому цены выросли. Повлияла и неблагоприятная погода в Западной Африке в этом году. В конце июня цены на какао-бобы выросли рекордно за последние 46 лет — до $3,2 тысяч за тонну на Межконтинентальной бирже в Лондоне, писало агентство Reuters.