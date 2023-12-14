    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, Небольшой снег

    Ощущается как -7

    2 м/с, вос

    761мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd89.89eur96.95

    Цены на шоколад могут вырасти в 2024 году. Молочный подорожает меньше, чем горький

    419
    7 комментариев

    Производители шоколада предупредили о росте цен на продукцию в 2024 году. Об этом сообщает РБК 14 декабря со ссылкой на участников рынка. По данным издания, шоколад в следующем году может вырасти в цене на 15–20%.

    Своих партнеров о грядущем увеличении цен предупредил крупнейший производитель шоколада, швейцарская компания Barry Callebaut. Основные причины — рекордное подорожание какао-бобов из-за мирового дефицита, ослабление рубля и рост цен на логистику и упаковку.

    Цены на шоколад зависят от закупки производителями какао на бирже, заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, мировой урожай какао-бобов в последние три года был не велик, поэтому цены выросли. Повлияла и неблагоприятная погода в Западной Африке в этом году. В конце июня цены на какао-бобы выросли рекордно за последние 46 лет — до $3,2 тысяч за тонну на Межконтинентальной бирже в Лондоне, писало агентство Reuters.

    По словам Муравьева, даже подорожание на 20% не перекроет все издержки производителей, поэтому цены будут подниматься выше. Меньше всего, по данным эксперта, рост стоимости затронет молочный шоколад, так как в нем используется меньше какао, в отличие, например, от горького шоколада, который может подорожать на 70–80%.

    РБК со ссылкой на Росстат уточняет, что в ноябре шоколад в магазинах стоил в среднем чуть больше 1 тысячи рублей за 1 килограмм, что на 2,5% меньше, чем в том же месяце год назад.

    Ранее «Фонтанка» писала, что ситуация с дорогими какао-бобами вынуждает отечественных производителей думать «креативно» и заменять какао-масло дешевым аналогом — пальмовым маслом. Подробнее об этом читайте в материале.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close