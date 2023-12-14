Цены на шоколад могут вырасти в 2024 году. Молочный подорожает меньше, чем горький

Производители шоколада предупредили о росте цен на продукцию в 2024 году. Об этом сообщает РБК 14 декабря со ссылкой на участников рынка. По данным издания, шоколад в следующем году может вырасти в цене на 15–20%.
Своих партнеров о грядущем увеличении цен предупредил крупнейший производитель шоколада, швейцарская компания Barry Callebaut. Основные причины — рекордное подорожание какао-бобов из-за мирового дефицита, ослабление рубля и рост цен на логистику и упаковку.
Цены на шоколад зависят от закупки производителями какао на бирже, заявил президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, мировой урожай какао-бобов в последние три года был не велик, поэтому цены выросли. Повлияла и неблагоприятная погода в Западной Африке в этом году. В конце июня цены на какао-бобы выросли рекордно за последние 46 лет — до $3,2 тысяч за тонну на Межконтинентальной бирже в Лондоне, писало агентство Reuters.
По словам Муравьева, даже подорожание на 20% не перекроет все издержки производителей, поэтому цены будут подниматься выше. Меньше всего, по данным эксперта, рост стоимости затронет молочный шоколад, так как в нем используется меньше какао, в отличие, например, от горького шоколада, который может подорожать на 70–80%.
РБК со ссылкой на Росстат уточняет, что в ноябре шоколад в магазинах стоил в среднем чуть больше 1 тысячи рублей за 1 килограмм, что на 2,5% меньше, чем в том же месяце год назад.
Ранее «Фонтанка» писала, что ситуация с дорогими какао-бобами вынуждает отечественных производителей думать «креативно» и заменять какао-масло дешевым аналогом — пальмовым маслом. Подробнее об этом читайте в материале.