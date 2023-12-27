Владимир Машков стал президентом фестиваля «Золотая маска»

Народный артист России Владимир Машков, избранный председателем Союза театральных деятелей РФ, стал президентом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщается на сайте СТД. До этого обязанности главы премии исполнял Александр Калягин.
В конце августа Союз театральных деятелей разорвал отношения с АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"», которая занималась организацией мероприятий. Тогда была создана собственная исполнительная дирекция премии, а обязанности президента стал исполнять Александр Калягин.
По словам Машкова, одной из задач объединения является возвращение доверия к премии «Золотая маска». Он предложил «переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей», которые «утратили доверие» со стороны профессионального сообщества, государства и спонсоров.
Также на заседании секретариата СТД, который собрался в новом составе, было принято решение о создании донецкого регионального отделения СТД РФ. Секретариат также поддержал предложение Машкова приступить к подготовке программы и плана мероприятий по празднованию в 2026 году 150-летия СТД РФ.
Как писала «Фонтанка», смена команды и взятие национальной театральной премии под жесткий контроль вызвали возмущение в театральном сообществе. 18 декабря было опубликовано новое «Положение о Российской национальной театральной премии и фестивале "Золотая маска"», обратил внимание «Журнал Театр». Согласно новому положению, председатель СТД также принимает на себя полномочия президента «Золотой маски» на весь срок его избрания. Добавлена должность вице-президента премии — предполагается, что он будет исполнять «организационно-оперативные функции по обеспечению процедуры соискания и присуждения премии, подготовке и проведению фестиваля и вручения "Золотой маски"». Также вице-президент должен будет составлять экспертные советы и жюри премии.
СТД сохраняет для «Золотой маски» шесть театральных конкурсов, при этом вводятся ограничения в количестве номинантов — не более пяти и не менее двух. При этом список может быть дополнен 9 спектаклями, которые стали лауреатами различных театральных фестивалей в РФ (по одному спектаклю-лауреату из 9 федеральных округов). Право выдвижения спектаклей на премию закрепляется за творческими комиссиями СТД РФ и региональными отделениями союза, также своих номинантов могут выдвинуть театры России, Минкульт, органы исполнительной власти, занимающиеся культурой, жюри и оргкомитеты театральных фестивалей разного уровня.
Номинантов, которые определяет экспертный совет, должен утвердить секретариат СТД РФ.
Владимир Машков помимо должности председателя СТД занимает также должность худрука Театра Олега Табакова. В июле 2022 года вместе с актером Сергеем Безруковым Машков попал под санкции Евросоюза.