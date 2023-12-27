Владимир Машков стал президентом фестиваля «Золотая маска»

Народный артист России Владимир Машков, избранный председателем Союза театральных деятелей РФ, стал президентом российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», сообщается на сайте СТД. До этого обязанности главы премии исполнял Александр Калягин.

В конце августа Союз театральных деятелей разорвал отношения с АНО «Премия и фестиваль "Золотая маска"», которая занималась организацией мероприятий. Тогда была создана собственная исполнительная дирекция премии, а обязанности президента стал исполнять Александр Калягин.

По словам Машкова, одной из задач объединения является возвращение доверия к премии «Золотая маска». Он предложил «переосмыслить и перезагрузить некоторые действующие проекты Союза театральных деятелей», которые «утратили доверие» со стороны профессионального сообщества, государства и спонсоров.