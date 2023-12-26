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    Швеция стала еще на шаг ближе к НАТО. Теперь ей нужно одобрение Генассамблеи парламента Турции

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    Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила принятие Швеции в НАТО, передает 26 декабря телеканал TRT Haber.

    «Протокол о вступлении Швеции в НАТО был принят большинством голосов. Однако процесс в парламенте еще не завершен. Для того чтобы Швеция стала членом НАТО, необходимо одобрение Генеральной ассамблеи парламента. Но дата рассмотрения пока не назначена», — сказано в сообщении TRT Haber.

    Как напоминает РИА Новости, Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Суоми 4 апреля стала 31-м членом блока. Швеция пока не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.

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    ШвецияТурцияНАТО
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