Швеция стала еще на шаг ближе к НАТО. Теперь ей нужно одобрение Генассамблеи парламента Турции

Комиссия по международным делам парламента Турции одобрила принятие Швеции в НАТО, передает 26 декабря телеканал TRT Haber.



«Протокол о вступлении Швеции в НАТО был принят большинством голосов. Однако процесс в парламенте еще не завершен. Для того чтобы Швеция стала членом НАТО, необходимо одобрение Генеральной ассамблеи парламента. Но дата рассмотрения пока не назначена», — сказано в сообщении TRT Haber.



Как напоминает РИА Новости, Швеция подала заявку в Североатлантический альянс в мае прошлого года вместе с Финляндией. Суоми 4 апреля стала 31-м членом блока. Швеция пока не получила окончательного одобрения от Венгрии и Турции.

