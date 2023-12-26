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    Манул Тимоша из Москвы показал петербуржцам, как нужно преодолевать сугробы

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    Манул Тимоша из Московского зоопарка решил не ждать помощи, а сделать все самостоятельно. Он перелез через сугробы, чтобы добраться до убежища.

    Московский зоопарк

    Видео с преодолением себя и снега опубликовали в телеграм-канале зоопарка 26 декабря. Сотрудники нередко намекают на то, что манул немного ленив и привередлив для таких активностей, а к зиме он к тому же зажировался. Но в этот раз Тимоша проявил характер и силу воли.

    «Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. И даже не намекнул Денису [работник зоопарка. — Прим. ред.], что нужно почистить и здесь тоже. А взял и перелез. Мотивирует», — отметили в зоопарке.

    Манул Тимоша — один из самых популярных жителей Московского зоопарка. Он родился в 2019 году. Его родители — манулы Ласточка и Зеленогорск из Новосибирского зоопарка.

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    Комментарии 5

    Гость26 Дек 2023 в 13:56
    Славная животинка
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