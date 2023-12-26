Манул Тимоша из Москвы показал петербуржцам, как нужно преодолевать сугробы

Манул Тимоша из Московского зоопарка решил не ждать помощи, а сделать все самостоятельно. Он перелез через сугробы, чтобы добраться до убежища.
Видео с преодолением себя и снега опубликовали в телеграм-канале зоопарка 26 декабря. Сотрудники нередко намекают на то, что манул немного ленив и привередлив для таких активностей, а к зиме он к тому же зажировался. Но в этот раз Тимоша проявил характер и силу воли.
«Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. И даже не намекнул Денису [работник зоопарка. — Прим. ред.], что нужно почистить и здесь тоже. А взял и перелез. Мотивирует», — отметили в зоопарке.
Манул Тимоша — один из самых популярных жителей Московского зоопарка. Он родился в 2019 году. Его родители — манулы Ласточка и Зеленогорск из Новосибирского зоопарка.