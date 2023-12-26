Пьер Ришар и еще 49 деятелей культуры вступились за Депардье

Пятьдесят французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни, режиссер Бертран Блие, писатель Буалем Сансал, актеры Венсан Перес и Бенуа Пулворд подписали письмо в защиту Жерара Депардье, которого обвинили в сексуальном насилии. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа», ему важно позволить играть: «кино и театр не могут обойтись без его неповторимой личности». Текст обращения привела 25 декабря газета Le Figaro.

«Когда мы нападаем таким образом на Жерара Депардье, мы нападаем на искусство. Благодаря своему актерскому таланту Жерар Депардье вносит свой вклад в художественное влияние нашей страны», — говорится в письме.

