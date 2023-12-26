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    Пьер Ришар и еще 49 деятелей культуры вступились за Депардье

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    Пятьдесят французских деятелей культуры, в том числе актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни, режиссер Бертран Блие, писатель Буалем Сансал, актеры Венсан Перес и Бенуа Пулворд подписали письмо в защиту Жерара Депардье, которого обвинили в сексуальном насилии. По словам авторов письма, Депардье — один из величайших актеров и «последний священный монстр кинематографа», ему важно позволить играть: «кино и театр не могут обойтись без его неповторимой личности». Текст обращения привела 25 декабря газета Le Figaro.

    «Когда мы нападаем таким образом на Жерара Депардье, мы нападаем на искусство. Благодаря своему актерскому таланту Жерар Депардье вносит свой вклад в художественное влияние нашей страны», — говорится в письме.

    Его авторы также подчеркнули нежелание вступать в полемику. По их мнению, нужно «позволить правосудию делать свое дело».

    Весной 2023 года 13 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии. По их словам, в 2004–2022 годах актёр совершал насилие на съемочных площадках и в общественных местах. А до этого Депардье обвинялся в изнасиловании и сексуальных домогательствах по отношению к начинающей актрисе в 2021 году. Сам актёр и его адвокаты это отрицают.

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    Жерар ДепардьеСексуальные домогательства
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    Комментарии 10

    Гость26 Дек 2023 в 09:49
    необходимо вводить обязательную службу в армии для всех девушек.
    чтобы ни одна из девушек, потом не становилась жертвой сексуальных преступлений.
    Армия сделает из девушки человека.

    таким образом, девушка станет сильная, и сможет дать отпор в любой ситуации.

    а тут...
    громкое дело...
    конечно. конечно.

    после громкого дела...
    сексуальных преступлений станет меньше?
    вовсе нет.
    лицемеры пудрят нам мозги.
    они хотят ударить по рождаемости.
    а мы ответим контрударом.
    контрмеры.
    ход конём.

    нам нужна армия состоящая на 100% из девушек.
    которая расширит границы нашей любимой Родины Матушки России.
    и присоединит Европу к России...
    Ту самую Европу, которая хочет нас очернить и запугать, и заклеймить "сексуальными преступниками".
    А мы, самцы благордные, будет смотреть в телевизоре с напитком.
    Как девушки На СВО, берут Париж.
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