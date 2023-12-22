Глава Минобороны Финляндии заявил, что НАТО вступает в новый этап холодной войны с Россией

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в ходе визита в США заявил, что Североатлантический альянс вступает в «новый этап холодной войны», поскольку Россия, по его словам, может «продолжать боевые действия годами». Об этом 22 декабря пишет Politico.



Хяккянен отметил, что в феврале 2022 года страны НАТО считали конфликт на Украине краткосрочным, теперь же пришло понимание, что 30-летие после распада СССР закончилось и они вступают «в своего рода новую холодную войну».



По мнению министра обороны Финляндии, Запад слишком долго осознавал последствия украинских событий, что и привело к проблемам в наращивании производства вооружения для поставок Украине.

