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    МЧС Петербурга: после пожара в консерватории реставраторам придется что-то обновлять

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    В 2023 году в Петербурге было мало резонансных пожаров. Одним из таких стало возгорание в консерватории. Об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Юрий Блохин на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.

    Блохин отметил, что пожар был не крупный, но сам объект — серьезный, что и вызвало резонанс.

    «Он [пожар в консерватории] резонансный не потому, что он был серьезный, крупный, но объект очень серьезный, после длительной реконструкции, капитального ремонта, восстановительных работ. Конечно, он резонансный, конечно, придется и приходится сейчас реставраторам что-то обновлять, весь город об этом знает», — заявил Блохин.

    Еще один серьезный пожар произошел в бывшем кинотеатре «Слава». Однако подобных возгораний в этом году, по словам руководства МЧС Петербурга, было немного.

    В целом количество возгораний по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5%. Гибель людей на пожарах осталась «в пределах прошлого года с небольшим снижением», добавил Блохин.

    Напомним, бывший советский кинотеатр «Слава» сгорел в сентябре. Предварительная причина пожара — в ресторане BBQ, там, по данным спасателей, могло быть замыкание проводки на летней веранде.

    Консерватория им. Римского-Корсакова загорелась в декабре. Пострадавших нет. Причиной пожара, по данным источника «Фонтанки», мог стать тепловентилятор, который, предположительно, работал в аварийном режиме. «Фонтанка» показала, как выглядит консерватория после пожара.

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    ПожарМЧС
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