МЧС Петербурга: после пожара в консерватории реставраторам придется что-то обновлять

В 2023 году в Петербурге было мало резонансных пожаров. Одним из таких стало возгорание в консерватории. Об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Юрий Блохин на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.



Блохин отметил, что пожар был не крупный, но сам объект — серьезный, что и вызвало резонанс.

«Он [пожар в консерватории] резонансный не потому, что он был серьезный, крупный, но объект очень серьезный, после длительной реконструкции, капитального ремонта, восстановительных работ. Конечно, он резонансный, конечно, придется и приходится сейчас реставраторам что-то обновлять, весь город об этом знает», — заявил Блохин.