МЧС Петербурга: после пожара в консерватории реставраторам придется что-то обновлять

В 2023 году в Петербурге было мало резонансных пожаров. Одним из таких стало возгорание в консерватории. Об этом заявил замначальника ГУ МЧС по Петербургу Юрий Блохин на пресс-конференции в «Интерфаксе» 22 декабря.
Блохин отметил, что пожар был не крупный, но сам объект — серьезный, что и вызвало резонанс.
«Он [пожар в консерватории] резонансный не потому, что он был серьезный, крупный, но объект очень серьезный, после длительной реконструкции, капитального ремонта, восстановительных работ. Конечно, он резонансный, конечно, придется и приходится сейчас реставраторам что-то обновлять, весь город об этом знает», — заявил Блохин.
Еще один серьезный пожар произошел в бывшем кинотеатре «Слава». Однако подобных возгораний в этом году, по словам руководства МЧС Петербурга, было немного.
В целом количество возгораний по сравнению с предыдущим годом снизилось на 5%. Гибель людей на пожарах осталась «в пределах прошлого года с небольшим снижением», добавил Блохин.
Напомним, бывший советский кинотеатр «Слава» сгорел в сентябре. Предварительная причина пожара — в ресторане BBQ, там, по данным спасателей, могло быть замыкание проводки на летней веранде.
Консерватория им. Римского-Корсакова загорелась в декабре. Пострадавших нет. Причиной пожара, по данным источника «Фонтанки», мог стать тепловентилятор, который, предположительно, работал в аварийном режиме. «Фонтанка» показала, как выглядит консерватория после пожара.