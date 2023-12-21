Устроить кому-то новогоднее чудо. Какие благотворительные акции проходят в Петербурге в канун праздников

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Чтобы почувствовать себя Дедом Морозом, под Новый год необязательно обзаводиться детьми или идти по квартирам аниматором. Новогоднее чудо можно устроить для тех, кто в нем особенно нуждается, тем более что в канун праздников благотворительные фонды проводят множество акций — для детей, животных, бездомных и пенсионеров. «Фонтанка» собрала, кому, где и чем можно помочь в городе до Нового года и узнала, почему петербуржцы добреют накануне праздников.



Бездомным

В Благотворительной больнице, где лечат бездомных, открыли сбор «практичных подарков» для пациентов. Клиника собирает костыли, термобелье, носки и работающие мобильные телефоны. Также в больницу на Балтийской улице или в пункт социальной помощи «Кинония» можно принести жетоны для поездок в метро и проездные, пополненные на небольшие суммы, чтобы бездомный смог добраться на повторный прием к врачу.

«Даже в предпраздничной суете люди не забывают о благотворительности», — рассказала «Фонтанке» Наталия Иванова, специалист по привлечению ресурсов Благотворительной больницы.



Помочь бездомным перед праздниками предлагает и «Ночлежка». Организация проводит традиционную акцию «Мандаринка и тушенка»: в пункты сбора предлагают принести сахар, черный чай, печенье, тушенку, рыбные консервы, мыло, влажные салфетки, зубные щетки и пасты, фонарики, термосы, ручки, расчески, станки для бритья, носки и швейные наборы. Из них в «Ночлежке» подготовят 700 новогодних подарков для бездомных Петербурга.

Детям

Хоспис «Бумажная птица» проводит ежегодную акцию «Мечты сбываются» для детей и молодежи с неизлечимыми заболеваниями. В течение месяца сотрудники фонда собирали письма, где больные делились своими сокровенными желаниями. Теперь их может исполнить любой желающий: на сайте акции собраны 178 анкет неизлечимо больных, мечты которых можно осуществить целиком, если позволяют возможности, или частично — через пожертвование. За десять лет существования проекта «Мечты сбываются» удалось исполнить 7500 детских желаний, рассказали в «Бумажной птице».



Поддержать неизлечимо больных вызвалась и Академия Штиглица: студенты и преподаватели передали фонду расписанные вручную елочные игрушки. Эти шарики и получат жертвователи, которые в канун Нового года вызвались исполнить мечту одного из пациентов. Также в этом декабре уже успели собрать подарки для больных из детского хосписа.

К праздникам готовится и благотворительный фонд «Дом с маяком». В стационаре и дневных центрах развешивают новогодние украшения и готовят для пациентов праздничную программу. А еще организация собирает средства на специальное питание и гастрономические трубки для детей, которые не могут питаться самостоятельно. Дело в том, что годовой запас еды на одного пациента обходится примерно в 400 тысяч рублей, а запас трубок — в 60 тысяч. Взамен на помощь «Дом с маяком» обещает присылать новогодние открытки с детскими рисунками пациентов.



Людям с серьезными заболеваниями и инвалидам

Благотворительный фонд AdVita к Новому году подготовил две акции. Первая пройдет до праздника, вторая — прямо во время боя курантов. Так, до 31 декабря организация собирает 6 млн рублей на препараты, которые к концу года в клиниках традиционно заканчиваются.

«Система госзакупки работает, что-то есть, но в конце года это заканчивается, а следующие закупки, дай бог, в феврале. Чтобы в январе было чем лечить, мы собираем средства на покупку антибиотиков, иммуноглобулинов, противоопухолевых и противогрибковых препаратов. Это наш традиционный сбор, мы уже три или четыре года его проводит», — рассказали «Фонтанке» в AdVita.



С конца ноября фонду уже удалось собрать 4,2 млн рублей из запланированных 6 млн. Вторую акцию AdVita проводит совместно с футбольным клубом «Зенит»: участникам предлагают начать календарный год с доброго поступка. Механика простая: каждый желающий может сделать пожертвование на специальном лендинге. Выбранная заранее сумма спишется со счета 1 января ровно в 00:00. В фонде подчеркнули, что собрать так планируют порядка миллиона рублей, но загадывать и делать точные прогнозы к дебютной акции пока не берутся.



Собранные в первую минуту 2024 года средства пойдут на помощь детям и взрослым, которые лечатся от рака.

Исполнять новогодние пожелания призывает и фонд «Перспективы». В этом году они в рамках акции «Лично для тебя» собрали 603 пожелания от ребят с тяжелой инвалидностью из детских домов и взрослых интернатов. Среди них — детский свитер, музыкальная колонка, новое платье, плед, лампа «на прищепке» для чтения, гипоаллергенная подушка, игрушечный зайчик или рюкзак с персонажами «Щенячьего патруля». Можно сделать пожертвование, а можно выбрать и купить подарок лично.

Благотворительный фонд «Живи сейчас», оказывающий помощь людям с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), подготовил к праздникам настоящий адвент-календарь с подарками для подопечных. Каждый день на сайте фонда можно открыть новую «ячейку» с датой и сделать пожертвование на покупку определенного подарка, например, спирометра, айтрекера, подъемника или трубки для аппаратов ИВЛ.



Бездомным животным

Центр помощи животных «Dogshance» открыл сбор средств на корм для животных в рамках новогоднего марафона добра. За один день 68 собак на попечении клуба съедают 31 кг корма, а 27 кошек — 1,6 кг. Итого — в месяц почти тонна. Как отмечает основательница центр Оксана Петрова, открывать финансовые сборы практичнее: люди могут принести в фонд неподходящий корм и в принципе откликаются менее охотно. Всего закупить планируют 400 кг корма.

По ее словам, за последний год стало больше брошенных на улице животных: кто-то уехал за границу, кто-то — в зону СВО, а домашних питомцев бросили. «Именно перед Новым годом люди активнее начинают помогать животным. Люди хотят какое-то волшебство сделать, чтобы кому-то стало приятно на душе», — подчеркнула Оксана. Однако в январе благотворительным организациям и фондам приходится тяжелее: люди тратятся на подарки и празднования, поэтому начало наступившего года обычно «пустое».



Благотворительный фонд TEDDY FOOD предлагает другой способ поддержать приюты: обрадовать родственников или друзей «самым добрым подарком» — сертификатом на помощь бездомным животным. Как поясняют на сайте, по сертификату можно самостоятельно выбрать, какому коту или собаке из приюта можно помочь — лекарствами или едой. Приют «Ржевка» тоже предлагает неравнодушным совместить приятное с полезным: купить в подарок календарь на 2024 год с фотографиями хвостатых подопечных. Вырученные с продаж средства приют потратит на корма, медикаменты и оплату счетов в ветеринарных клиниках.

Помочь бездомным животным решили и по всей Ленобласти: с 30 ноября по 30 декабря проходит акция «Сытый новый год». Так, жители региона могут оставить в офисах МФЦ съедобные подарки для подопечных местных приютов.

Пенсионерам



Подарки к Новому году можно подготовить и для пожилых петербуржцев. Благотворительный фонд «Долго и счастливо» собирают два вида наборов: для тех бабушек и дедушек, кто встретит праздник дома, и для тех, кто бой курантов и праздничные салюты услышит в больничной палате.

Подопечным фонда, которые живут самостоятельно, «Долго и счастливо» собирает гастрономический набор, куда входят продукты и декор для праздничного стола. «У нас же очень много малообеспеченных пенсионеров в подопечных, им, соответственно, сложно самим собрать новогодний стол, позвать там подружку, например, или соседку. Мы им в этом помогаем», — рассказали «Фонтанке» сотрудники фонда. Они уже успели собрать консервы, сыр, колбасу, сладости, чай и кофе.



Для тех пенсионеров, кто встретит праздник в больнице, в фонде подготовили специальные наборы, куда входят халаты, ночные рубашки, носки и средства гигиены. «Еще привозим в больницы фрукты, но осторожно — там большинству нельзя бесконтрольно есть сладости из-за состояния здоровья», — отметили сотрудники.



Первые масштабные доставки подарков пройдут уже в эти выходные. Пока для выполнения новогоднего плана по подарком для одиноких бабушек и дедушек фонду не хватает 24 женских халата, 100 пар мужских носков, 57 больших полотенец, 165 женских ночных рубашек и 168 однотонных футболок. Еще в фонд можно принести консервированный горошек и кукурузу, баночки меда или варенья и новогодние украшения: салфетки, свечки, гирлянды и небьющиеся шарики.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

