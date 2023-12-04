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    «Ночлежка» объявила о старте предновогодней акции по сбору подарков для бездомных людей

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    Благотворительная организация «Ночлежка» объявила 4 декабря о начале традиционной акции «Мандаринка и тушёнка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей в Петербурге и Москве.

    В этом году планируется собрать 700 подарочных наборов в Северной столице и 500 — в Первопрестольной.

    В организации составили список необходимых вещей и продуктов. Это носки, предметы личной гигиены, различные консервы, печенье, чай, фонарики, термосы и даже нитки с иголками.

    Со списком можно ознакомиться в официальной группе «Ночлежки» в соцсети. Там также опубликованы адреса, куда можно приносить подарки.

    Акция продлится до 24 декабря включительно.

    «Мандаринка и тушёнка» проводится уже более 10 лет. Ежегодно к ней присоединяются сотни людей, благодаря которым получается вручить подарок каждому, кто приходит в «Ночлежку» за помощью, отмечают в организации и благодарят всех, кто участвует в сборе подарков.

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