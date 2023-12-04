«Ночлежка» объявила о старте предновогодней акции по сбору подарков для бездомных людей

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила 4 декабря о начале традиционной акции «Мандаринка и тушёнка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей в Петербурге и Москве.



В этом году планируется собрать 700 подарочных наборов в Северной столице и 500 — в Первопрестольной.

