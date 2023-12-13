Студенты и преподаватели Академии Штиглица передали уникальные ёлочные шары в фонд «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица»

Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Поделиться Поделиться





В Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица состоялась традиционная передача ёлочных шаров, расписанных студентами и преподавателями, для участников всероссийского проекта «Мечты сбываются», организованного Благотворительным фондом «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица».

Вот уже 10 лет подряд в канун Нового года в стенах Академии проводится торжественная церемония, на которой расписанные вручную ёлочные игрушки передаются фонду. Новогодние шары отправятся благотворителям, исполнившим мечты неизлечимо больных детей в ходе проекта «Мечты сбываются», а также в детские хосписы, где украсят праздничные ёлки и будут радовать пациентов и их родных.

Каждый новогодний шар уникален — студенты и преподаватели привносят в роспись свой авторский стиль, любимые техники и мотивы. На протяжении последних лет одним из основных элементов композиции является небольшой журавлик — символ Фонда «Бумажная птица», олицетворяющий хрупкость жизни его подопечных.



Авторы работ получили благодарности «за участие в ежегодной благотворительной акции по росписи новогодних шаров».

Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Фото: предоставлено БФ «Детский и взрослый хоспис «Бумажная птица» Поделиться Поделиться





«Расписанные ёлочные шары отправятся в детский хоспис. Они станут не просто новогодним украшением, но и символом надежды, радости и волшебства. Каждый шар для ребёнка в хосписе — это напоминание о том, что за стенами стационаров есть люди, для которых он важен и которые подарили ему частичку своего таланта и мастерства. Более того, эти уникальные новогодние шары давно уже стали символом добра, объединяющим множество людей. Каждый благотворитель проекта «Мечты сбываются» получает такой шар в благодарность за исполнение детской мечты, чтобы потом хранить его как напоминание о совершенном добром поступке, о волшебстве, сделанном для незнакомого ребёнка, отважно сражающегося с тяжелой болезнью. Нас очень радует, что таких людей с каждым годом становится всё больше, а эти шары служат важным символом, объединяющим добрых волшебников в разных городах нашей страны», — сказал Павел Ткаченко, исполнительный директор благотворительного фонда «Бумажная птица».



Фонд «Бумажная птица» вот уже 20 лет проводит благотворительный проект «Мечты сбываются» для детей и подростков с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями со всей страны. Сотрудники фонда «Бумажная птица» при помощи благотворителей и волонтёров за годы существования проекта исполнили заветные желания более 7 500 детей с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями со всей страны. В этом году на сайте проекта опубликованы заветные желания 209 участников из 20 регионов России. Каждый благотворитель, исполнивший в ходе проекта мечту ребёнка, в благодарность получает уникальный авторский шар от студентов и преподавателей Академии Штиглица.

